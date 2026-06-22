ASELSAN çelik kubbe personel alımı BAŞVURU EKRANI: ASELSAN çelik kubbe personel başvuru nereden nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye'nin savunma sanayisindeki stratejik projelerinden biri olarak öne çıkan Çelik Kubbe kapsamında yeni personel alımı süreci başladı. Savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren ASELSAN, proje bünyesinde görev almak üzere farklı mühendislik branşlarında personel istihdam edeceğini duyurdu. Peki, ASELSAN çelik kubbe personel başvuru nereden nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Detaylar...

ASELSAN ÇELİK KUBBE PERSONEL ALIMI

ASELSAN tarafından yürütülen personel alımı başvuruları dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Adaylar, kurumun resmi kariyer platformu üzerinden güncel özgeçmişlerini oluşturarak uygun pozisyonlara başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru sürecini takip etmek isteyen adaylar ASELSAN'ın resmi kariyer sayfasını ziyaret ederek açık pozisyonları inceleyebiliyor. Ayrıca LinkedIn üzerinden yayımlanan güncel iş ilanları da başvurular için kullanılabiliyor.

Başvuru ekranında adaylardan eğitim bilgileri, mesleki deneyimler, teknik yetkinlikler ve yabancı dil bilgilerine ilişkin güncel bilgiler talep ediliyor.

ASELSAN ÇELİK KUBBE PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ASELSAN ÇELİK KUBBE PERSONEL BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

ASELSAN Çelik Kubbe Projesi kapsamında açılan kadrolara başvurmak isteyen adayların öncelikle ASELSAN'ın kariyer portalına giriş yapması gerekiyor.

Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor:

ASELSAN kariyer sayfasına giriş yapılması,

Güncel özgeçmiş oluşturulması veya mevcut özgeçmişin güncellenmesi,

Açık pozisyonların incelenmesi,

Adayın eğitim ve uzmanlık alanına uygun kadronun seçilmesi,

Çevrim içi başvuru formunun tamamlanması,

Başvurunun sistem üzerinden gönderilmesi.

Bunun yanı sıra ASELSAN'ın LinkedIn kariyer sayfasında yayımlanan ilanlar üzerinden de uygun pozisyonlara başvuru yapılabiliyor.

Personel alımı sürecinde adayların özgeçmişlerinde yer alan teknik bilgi birikimi, sektörel deneyim ve uzmanlık alanları değerlendirme aşamasında dikkate alınacak kriterler arasında bulunuyor.

ASELSAN ÇELİK KUBBE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ASELSAN tarafından yayımlanan ilanlarda adaylardan KPSS puanı talep edilmiyor. Değerlendirme sürecinde eğitim durumu, teknik yeterlilik, mesleki deneyim ve yabancı dil seviyesi esas alınıyor.

Açıklanan bilgilere göre adaylarda genel olarak şu kriterler değerlendiriliyor:

Eğitim durumu,

Teknik bilgi ve uzmanlık düzeyi,

Mesleki deneyim,

Yabancı dil seviyesi,

Pozisyona özel teknik yetkinlikler.

Her pozisyon için aranan şartlar ise ilgili mühendislik alanına göre farklılık gösteriyor.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

ASELSAN tarafından yayımlanan ilanlara göre personel alımı yapılacak kadrolar şu şekilde sıralanıyor:

Yazılım Test ve Doğrulama Mühendisi

Üretim, Tedarik ve Kalite Mühendisi

Cihaz Üretim Mühendisi

Entegre Lojistik Destek (ELD) Projeleri Yönetim Mühendisi

Yapısal Analiz ve Test Mühendisi

Mekanik Tasarım, Analiz ve Test Mühendisi

Çelik Kubbe Haberleşme Sistemleri Program Yöneticisi

Makine Mühendisi

Kara ve Deniz Elektro Optik Sistemleri Proje Mühendisi

Elektronik Harp Proje Mühendisi

Milli Uçak Projeleri Aviyonik Sistem Mühendisi

Söz konusu kadrolar, Çelik Kubbe Projesi'nin farklı mühendislik ve yönetim süreçlerinde görev alacak personellerin istihdam edilmesini amaçlıyor.

YAZILIM TEST VE DOĞRULAMA MÜHENDİSİ İÇİN ARANAN NİTELİKLER

Yazılım Test ve Doğrulama Mühendisi pozisyonunda görev almak isteyen adaylarda şu teknik yeterlilikler aranıyor:

Java, JavaScript veya TypeScript bilgisi,

Playwright, Selenium veya Appium deneyimi,

Mobil uygulama geliştirme tecrübesi,

CI/CD süreçlerine hâkimiyet,

Mikroservis mimarisi bilgisi,

Yazılım test süreçlerinde deneyim.

Bu pozisyon için başvuran adayların yazılım geliştirme ve doğrulama süreçlerinde bilgi sahibi olması bekleniyor.

ÜRETİM VE TEDARİK KALİTE MÜHENDİSİ POZİSYONUNDA ARANAN KRİTERLER

Üretim ve Tedarik Kalite Mühendisi kadrosu için adaylardan aşağıdaki özelliklere sahip olmaları bekleniyor:

Üretim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ISO 9001 ve kalite yönetim sistemlerine hâkim olmak,

Test ve ölçüm cihazları konusunda deneyim sahibi olmak,

Kök neden analizi ve kalite iyileştirme süreçlerini bilmek,

Saha çalışmalarına katılım sağlayabilecek durumda olmak.

Bu kadroda görev alacak personellerin üretim ve kalite süreçlerinde aktif rol üstlenmesi planlanıyor.

MEKANİK TASARIM VE ANALİZ ALANINDA ARANAN YETERLİLİKLER

Mekanik Tasarım ve Analiz Mühendisi pozisyonları için adaylardan şu teknik özelliklere sahip olmaları bekleniyor:

Üç boyutlu modelleme programlarını kullanabilmek,

ANSYS ve MATLAB bilgisine sahip olmak,

Geometrik ölçülendirme ve toleranslandırma konusunda deneyim sahibi olmak,

Yapısal dinamik ve titreşim analizleri alanında bilgi sahibi olmak,

Gerektiğinde saha görevlerinde çalışabilecek durumda olmak.

Bu alanlarda görev alacak personellerin mühendislik analiz ve tasarım süreçlerinde aktif rol üstlenmesi öngörülüyor.

ÇELİK KUBBE HABERLEŞME SİSTEMLERİ PROGRAM YÖNETİCİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

Çelik Kubbe Haberleşme Sistemleri Program Yöneticisi pozisyonu için yayımlanan ilanda şu kriterler yer alıyor:

Haberleşme sistemleri bilgisi,

Proje yönetimi deneyimi,

Teknik ekip koordinasyonu becerisi,

Kaynak ve bütçe yönetimi tecrübesi,

Agile, Scrum veya Kanban metodolojilerine hâkimiyet,

Güçlü iletişim becerileri.

Bu pozisyon için deneyimli adayların tercih edileceği belirtiliyor.

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

ASELSAN tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı şartı bulunmuyor.

Adaylar; eğitim durumları, teknik yeterlilikleri, mesleki tecrübeleri ve yabancı dil seviyeleri doğrultusunda değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda işe alım süreçlerinde pozisyona uygun teknik yetkinliklerin ön plana çıktığı görülüyor.

Çelik Kubbe Projesi kapsamında açılan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, ASELSAN'ın resmi kariyer platformu ve LinkedIn kariyer sayfası üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.