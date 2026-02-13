Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 739. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?RIZA BABA'NIN SÖZLERİ EKİBİ SARSIYOR

Rıza Baba ile yapılan kritik görüşmenin ardından Hüsnü ve Mesut, istemeseler de emeklilik ihtimalini masaya yatırır. Yıllardır omuz omuza verdikleri görevlerin ardından gelen bu yüzleşme, ikilinin hem mesleki hem de kişisel hesaplaşmasını başlatır. Özellikle Mesut için bu karar, bir dönemin kapanışı anlamına gelmektedir.

BARIŞ'A KURULAN TUZAK VE GÖZALTI ŞOKU

Ekip içindeki gerilim tırmanırken Barış için hazırlanan büyük plan devreye sokulur. Evinde yapılan ani arama sonrası Barış gözaltına alınır. Suçlamaların ağırlığı ve yaşananlar, hem Barış'ın hem de ekibin dengesini altüst eder.

MESUT'UN KESİN KARARI: AYRILIK

İçerideki sorunlar büyüdükçe Mesut, ekipten ayrılmak istediğini açıkça dile getirir. Bu kez kararı nettir ve geri adım atmaya niyeti yoktur. Yılların yükünü taşıyan Mesut için bu, sadece bir görev değişikliği değil, hayatını yeniden kurma isteğidir.

MERGİN OPERASYON VE TRAJİK GELİŞME

Merve'ye yönelik şantaj görüntülerini ele geçirmek için düzenlenen operasyona Mesut, tüm kararlılığına rağmen dayanamaz ve ekibe katılır. Ancak diğer tarafta Merve için zaman daralmaktadır. Görüntülerin ortaya çıkma ihtimali onu derin bir çaresizliğe sürükler. Umutsuzluk içinde Barış'a veda niteliğinde bir mesaj gönderen Merve, geri dönüşü zor bir yola girer.

739. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ekibimiz Cevher'i yakalamak için ona destek olanları tek tek hedef almaya başlar. Cevher her yandan köşeye sıkışmıştır. Ayla ailesini korumak ister ve Ali'yi evden uzaklaştırmaya çalışır. Bu durum Ali'yi kahreder.

Tunç İzmir'den döner. Bu zor günlerde ailesine destek olmak istemektedir. Yolun sonuna geldiğini anlayan Cevher son bir hamle yapar; Selin'i ele geçirir!