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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu

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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu
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Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, finalde Hollandalı rakibini 30-18'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu, Karakaşlı'yı tebrik etti.

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’nda zafere ulaştı.

FİNALDE HOLLANDALI JETTEN'LE KARŞILAŞTI

Fransa’da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası’nda milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, final müsabakasında Hollandalı rakibi Karina Jetten ile karşılaştı. 

GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI DÜNYA ŞAMPİYONU

Rakibini 30-18'lik skorla mağlup eden Karakaşlı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF), milli sporcu için tebrik mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dünya şampiyonluğuyla dalgalandıran milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı’yı yürekten tebrik ediyor, bu büyük gurur için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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