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Kasapta 315 kilo bozuk et ele geçirildi

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Kasapta 315 kilo bozuk et ele geçirildi
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ŞANLIURFA’da, Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir kasapta bozulmuş 315 kilo et ile çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da, Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir kasapta bozulmuş 315 kilo et ile çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da iş yerlerine yönelik denetim yapan, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, Ulubağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kasaba baskın yaptı. İş yerinde denetim yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan 163 kilo tavuk eti ile bozulmuş ve kötü kokulu 152 kilo kırmızı et tespit edildi. Toplam 315 kilo sağlıksız ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye ilgili mevzuat kapsamında 105 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde ise son kullanma tarihi geçmiş 825 ürün tespit edildi. Tutanak tutularak el konulan ürünleri imha etmek için işlem başlatılırken, ilgili kantin hakkında da gerekli cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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