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Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık

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Takımın en iyilerindendi! Beşiktaşlıları tedirgin eden sakatlık
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Beşiktaş'ta maçın en iyi isimlerinden biri olan Vaclav Cerny, Marsilya maçının son bölümünde sakatlandı ve oyundan çıktı. Cerny’nin sağlık durumunun yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

UEFA Avrupa Ligi’ne fırtına gibi bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde ağırladığı Fransa devi Olimpik Marsilya’yı 4-1’lik skorla mağlup ederek taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahasındaki etkili oyunuyla rakibini adeta sürklase eden siyah-beyazlılar, Avrupa kulvarındaki iddiasını ilk maçtan ortaya koydu.

VACLAV CERNY SAKATLANDI

Gecenin en parlak isimlerinden biri ise sergilediği performansla tribünleri coşturan Vaclav Cerny oldu. Hücum hattındaki hareketli oyunu ve skora katkısıyla galibiyetin mimarları arasında yer alan Çek yıldız, sakatlık yaşayarak kenara geldi. 

YERİNE POKU OYUNA DAHİL OLDU

Siyah-beyazlılarda teknik heyet, 71. dakikada zorunlu bir değişikliğe giderek sakatlanan Çek futbolcunun yerine Ernest Poku’yu sahaya sürdü. Maçın ardından gözler Vaclav Cerny’nin sağlık durumuna çevrilirken, tecrübeli oyuncunun kesin durumunun yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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