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Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans

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Beşiktaş'tan Marsilya'ya karşı dört dörtlük performans
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Olimpik Marsilya'yı ağırlayarak muhteşem bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, evindeki üst üste 7. galibiyetini elde ederek Avrupa maratonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri maçı 18 gol girişimi ve rakip ceza sahasında 31 kez topla buluşarak tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya’yı ağırlayan Beşiktaş, muhteşem bir performansla sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. 

BEŞİKTAŞ MARSILYA'YA KARŞI ŞOV YAPTI

Taraftarının desteğini arkasına alarak maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, saha içi istatistiklerinde rakibine büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş, 90 dakika boyunca sergilediği baskılı futbolla göz doldurdu. Hücumda fırtına gibi esen temsilcimiz, mücadeleyi 2.29 gol beklentisi (xG), 18 gol girişimi ve rakip ceza sahasında 31 kez topla buluşarak tamamladı.

EVİNDE ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

İkili mücadelelerin büyük bölümünden galip ayrılarak orta sahada dominasyon kuran siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü. İç sahada üst üste 7. galibiyetini elde eden Beşiktaş, Avrupa maratonuna gövde gösterisiyle ve 3 puanla merhaba dedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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