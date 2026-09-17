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Tekirdağ'da otomobile silahlı saldırı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor hayatını kaybetti

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Tekirdağ'da otomobile silahlı saldırı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kara yolunda seyir halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. İstanbul'dan Hayrabolu'ya giden 34 EZC 565 plakalı aracın sürücüsü Hamdi Mor (45), kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralandı. Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuyumcu toptancılığı yaptığı öğrenilen Mor'a yönelik saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için ekiplerin çalışması sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği Hamdi Mor (45), hayatını kaybetti.

KÖPRÜ ALTINDA OTOMOBİLİNE ATEŞ AÇILDI

Olay, Hayrabolu- Tekirdağ kara yolu Çene Mahallesi Canhıdır Köprüsü altında meydana geldi. İstanbul'dan Hayrabolu'ya giden Hamdi Mor'un kullandığı 34 EZC 565 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği otomobilin sürücüsü Mor, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI, SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yaralanan Hamdi Mor, kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mor'un kuyumcu toptancılığı yaptığı öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için başlattıkları çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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