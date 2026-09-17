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İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor

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İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor Haber Videosunu İzle
İstanbul Havalimanı'na yeni pist! Erdoğan yarın açıyor, toplam pist sayısı 6'ya çıkıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu. 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa edilen beton pistle havalimanının toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olan yeni pist, taksi ve havada kalış sürelerini kısaltacak.

  • İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açılacak.
  • Yeni pistin devreye alınmasıyla İstanbul Havalimanı'ndaki toplam pist sayısı 6'ya çıkacak.
  • Yeni pist, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olup İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak.

İULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını duyurdu.

TOPLAM PİST SAYISI 6'YA ÇIKIYOR

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirterek "4'üncü ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik" açıklamasında bulundu.

TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkat çeken Uraloğlu, "Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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