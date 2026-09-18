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2. Lig ekibi Torreense'den Avrupa Ligi'nde tarihi zafer

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2. Lig ekibi Torreense'den Avrupa Ligi'nde tarihi zafer
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Portekiz Kupası’nı kazanarak Avrupa bileti alan 2. Lig ekibi SCU Torreense, Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Lillestrom’ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Portekiz Kupası’nı müzesine götürerek Avrupa bileti alan ve dikkatleri üzerine çeken Portekiz 2. Lig ekibi SCU Torreense, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında tarihi bir başarıya imza attı. 

DEPLASMANDA TARİHİ 3 PUAN

Norveç temsilcisi Lillestrom’e konuk olan Portekiz ekibi, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak Avrupa maratonuna unutulmaz bir başlangıç yaptı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 23. dakikada Alex Alfaro'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya da etkili bir giriş yapan Torreense, 49. dakikada Manu Pozo'nun ağları havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. Maçın son bölümünde baskısını artıran ev sahibi Lillestrom, 79. dakikada Thomas Lehne Olsen ile umutlansa da mücadelenin geri kalanında skoru korumasını bilen Torreense, zorlu Norveç deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.

SIRADAKİ RAKİPLER

Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında SCU Torreense, Sunderland'i kendi sahasında ağırlayacak. Lillestrom, Sparta Prag'a konuk olacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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