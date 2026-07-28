Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 514/1, 513, 516, 520, 522, 519, Şehit Bülent Yalçınkaya, Karapürçek ve 518 sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Baraj ve Selçuklu sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Selçuklu ve Selçukbey sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Beylerbeyi, Cevher, Sencer ve Dandanakan sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Beylerbeyi, Cevher, Sencer ve Dandanakan sokakları etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah bölgeleri etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kuzey Ankara ve Selçuklu bölgeleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1635, 4. Kısım Sanayii Altı, 1642, 1641, 1638, 1640 ve 1648 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1921, 1825, 1918/2, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Karahanlılar, Osmanlı ve Baraj sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Selçuklu bölgesi etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kuzey Ankara 10. Etap, Kılıçarslan ve Selçuklu bölgeleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Vakıf Evleri, 1549, Merkez, Saz, 4. Kısım Sanayii Altı, 1538, 1645, Mareşal Fevzi Çakmak, 1546, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, 1552, E 90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, 1551, 1545, 1568, Köyiçi 1. Kısım, 1561, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601, 1533, 1547, Ihlamur, Karanfil, 1599, 1603, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1559, 1563, 1569, 1557, Mavi Marmara, 1543, 1609, 1548, 1564 ve 1538 Cadde etkilenecektir.

ÇANKAYA

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2004 ve 1920 sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ihlamur, Bangabandhu ve Kavaklı sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgeleri etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 973, 962, 953, 901, 927, 960, 1020, 959, 1018, 1017, 929, 961, 1019 ve 1019/1 sokakları etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1011, 1008, 1010, 1006, 1012, 929 ve 1009 sokakları etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2159, 2128, Dumlupınar ve 2158 sokakları etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3321, Tepeyurt, 3324, 3334, 3415, 1, 2, 3465, 1/1, 3424, Aydın Mahallesi, 3351, 3318, 3319, 3320, 3375, 3326, 3316, 3307, 3330, 3374, 3346, 3327, 3437, Atatürk, 3315, Ercan, 3325, 3425, 3422, 3332, 3446, 3403, 3336, 3331, 3322 ve 3310 sokakları etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ömerli 1, Keskinkayalar, İl Yolu, 448, Hamit Mevkii, 21/2, 18, Şehit Orhan Dağ, Dağevi, Kürek, Yukarı Yaylalar, Ahılı, Şehit Halil Acun, Çipideresi, Yeniköy ve Kurşunkaya bölgeleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yakupabdal, Doğukent ve Kıbrısköy bölgeleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1029, Atayolu, Dikmen, 756, 761, Sinan, 753, 757, İlker, 755, 1030, 1027 ve 754 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1248, Osman Tan ve Mevlana sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mevlana bölgesi etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Vakıf Evleri, 1549, Merkez, Saz, 4. Kısım Sanayii Altı, 1538, 1645, Mareşal Fevzi Çakmak, 1546, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, 1552, E 90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, 1551, 1545, 1568, Köyiçi 1. Kısım, 1561, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601, 1533, 1547, Ihlamur, Karanfil, 1599, 1603, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1559, 1563, 1569, 1557, Mavi Marmara, 1543, 1609, 1548, 1564 ve 1538 Cadde etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Cumhuriyet Afşar, Köseli, Çavuşlu ve Tölköy bölgeleri etkilenecektir.

ETİMESGUT

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bayındır, 592, Baştaş Çimento Fabrikası Civarı Köy Evleri, 23 Nisan, Ongün, Menekşe, 23 Nisan 1, Kuytu, Sarmaşık, Ağır, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, Erkan, Gülgin, İğde, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Çekirdek, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Hasır, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Kömürcü, Karanfil, 538, 535, Elif, İstasyon, Levent, Akçiçek, Keleş 1, Yazı, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgârlı, 1891, Zambak, 543, Sedef, Aktepe, Yazgı, 514, Leylak, Üçevler, Bener, 571, Bahçelievler, Azim, 531, Terazi, 520, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, 523, 530, 649, Balaban, 513, 527, Hürel, Gür, 522, Belardı Mevkii, NATO, Dalşık, Kümeevler, 511, Şener, 526, Orkide, Saadet, 515, 585, Üçyol, 516, 528, 586, Kardelen, 518, 591, 29 Ekim, 506, 517, 512, Papatya 1, Kazım Uz, Yılmaz, Kışla, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Temiz, Çıra, Yeşildere, 539, Ant, Güz ve 507 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1. Okul, Açelye, Zambak, Mülk, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Gül, Oğuzlar, Feruz, Ortabereket ve Bayat bölgeleri etkilenecektir.

KEÇİÖREN

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1727, Kırşehir, Kayseri Yolu, Keskin Yolu 1, Kayseri Yolu 13 ve Cabatobası bölgeleri etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Şehit İhsan Pekesen, 1648, 1600, 1602, 1601, Kırıkkaleliler ve 1599 sokakları etkilenecektir.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah bölgeleri etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kuzey Ankara ve Selçuklu bölgeleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1921, 1825, 1918/2, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 sokakları etkilenecektir.