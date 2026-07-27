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Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler

Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler
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Fas Kralı VI. Muhammed, ülkenin güneyini Batı Sahra’ya bağlayan 1.055 kilometrelik stratejik Tiznit-Dahla otoyoluna ABD Başkanı Donald Trump’ın adını verdi. Kral’ın bu jestine sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yanıt veren Trump, karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu büyük bir onur! Umarım yakında bu muhteşem otoyolu baştan sona kat edebilirim" ifadelerini kullandı.

  • Fas Kralı VI. Muhammed, 1.055 kilometrelik Tiznit-Dahla yoluna 'Başkan Donald J. Trump Otoyolu' adını verdi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fas Kralı'na teşekkür etti.
  • Trump yönetimi, 2020 yılında Batı Sahra üzerinde Fas egemenliğini tanıyan ilk ABD yönetimi olmuştu.

Fas Kralı VI. Muhammed, 1.055 kilometre uzunluğundaki Tiznit-Dahla yoluna ABD Başkanı Donald Trump'ın adını  verdi. Bu jeste Trump'tan ilk açıklama geldi. Karar için teşekkür eden Trump, "Bu büyük bir onur." dedi.

Fas Kralı VI. Muhammed'in, ülkenin güneyindeki 1.055 kilometrelik Tiznit-Dahla yoluna "Başkan Donald J. Trump Otoyolu" adını vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk değerlendirme geldi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fas Kralı VI. Muhammed'e teşekkür etti.

Tiznit-Dahla yolu 

"BU BÜYÜK BİR ONUR"

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fas Kralı, Saygıdeğer VI. Muhammed'e teşekkür ederim. Bu büyük bir onur! Umarım yakında bu muhteşem otoyolun tamamını baştan sona kat edebilirim."

Trump, paylaşımına üzerinde "President Donald J. Trump Highway" yazısının yer aldığı otoyol tabelasının da bulunduğu tanıtım videosunu ekledi.

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM PROJELERİNDEN 

Fas Kralı VI. Muhammed'in kararıyla ülkenin önemli ulaşım projelerinden biri olan Tiznit-Dahla Otoyolu, bundan böyle "Başkan Donald J. Trump Otoyolu" adıyla anılacak.

Yaklaşık 1.055 kilometre uzunluğundaki yol, Fas'ın Tiznit kenti ile Batı Sahra'daki Dahla kentini birbirine bağlıyor ve ülkenin en stratejik kara ulaşım projeleri arasında gösteriliyor.

2020 KARARININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ADIM 

Trump yönetimi, 2020 yılında Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyan ilk ABD yönetimi olmuştu. Otoyola Trump'ın adının verilmesi, Rabat ile Washington arasındaki ilişkilerin sembolik bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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