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Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı

Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı
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ABD merkezli sağlık ve kişisel bakım ürünleri üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan yaklaşık 76 bin davayı sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerdi. Şirket, ilk ödemenin 2027'de yapılmasını planlarken, talkın kansere yol açmadığını savunmayı sürdürüyor.

  • Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan davaları sonuçlandırmak için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sundu.
  • Uzlaşma, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri talebini kapsıyor.
  • İlk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması planlanıyor.

Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan davaları sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü içeren bir uzlaşma önerisi sunduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden ve yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan talk davalarının kapsamlı şekilde çözümlenmesi için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya varıldı.

76 BİN DAVAYI KAPSATMASI HEDEFLENİYOR

Önerilen uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için, diğer koşulların yanı sıra kalan taleplerin en az yüzde 95'ini temsil eden davacıların sürece katılması gerekiyor.

Uzlaşma, mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ardından, davacı tarafın Johnson & Johnson'ın talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine yol açtığını kanıtlayamadığını kabul etmesi sonrasında gündeme geldi.

İLK ÖDEME 2027'DE YAPILACAK

Anlaşma kapsamında Johnson & Johnson toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulundu. İlk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028 yılından önce ise ek bir ödeme gerçekleştirilmemesi öngörülüyor.

Şirket, bu adımla yaklaşık 15 yıldır devam eden davaları nihai olarak sonuçlandırmayı hedefliyor.

2023'TE SATIŞI DURDURMUŞTU

Johnson & Johnson, küresel ürün portföyünü değerlendirmesi kapsamında 2023 yılında talk bazlı "Johnson's Baby" pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu.

Şirket, bugüne kadar yapılan araştırmaların talkın güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını göstermeye devam ettiğini savunuyor.

Kaynak: Haberler.com
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