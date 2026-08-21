Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 21-22 AĞUSTOS 2026

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil ve Arkbürk bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yılanlıpınar, Yenice Yolu Sağ, Yol Üstü, Özal ve Balıkhisar Köy İçi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Adnan Kahveci ve Balıkhisar Köy İçi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çankırı bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çankırı, 27 ve Bağlaryolu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ALTINDAĞ

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 13.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yönü, Dalyan, Kestane, Dolu, Burgaz, Yeni Kök, Ses, Ulucanlar, Armağan ve Ekrem Koçak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu, Nenehatun, Gökçeyurt, Çamlıca, Aydıncık, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Vakıf Evleri, 1549, Merkez, Saz, 4. Kısım Sanayii Altı, 1538, 1645, Mareşal Fevzi Çakmak, 1546, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, 1552, E 90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, 1551, 1545, 1568, Köyiçi 1. Kısım, 1561, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601, 1533, 1547, Ihlamur, Karanfil, 1599, 1603, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1559, 1563, 1569, 1557, Mavi Marmara, 1543, 1609, 1548, 1564 ve 1538 Cadde bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BALA

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükcamili bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abazlı, 1, Fatih Sultan Mehmet, Beynam Çiftliği, Çavuşlu, Dostlar Çiftliği, Karahasanlı, Tohumlar, Çorum 2, PTT, Taşkent, Beynam, Boyacılar Dostlar Çiftliği ve Serhat Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akşemseddin, Müftüzade İzzet Efendi, Beytepe ve Kayhan Güven bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaşmahkeme bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaş Mahkeme Öksüzce, Kaşmahkeme, Öksüzce, Daracık ve Dağsalı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibecik Mücavir ve Dibecik bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 742, 737, 747 ve 741 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 723, 725, 716, 717, 719, Cezayir, Rabindranath Tagore, Sukarno, 724, Prof. Dr. Turan Erol, Şehit Mustafa Doğan, 720 ve 718 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 13, 70, 64, 19, Kazakistan, 46 ve 12 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 555 Cadde, 558, 554, 559, 555 ve 557 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bişkek, Taşkent, Şehit Yaşar Durakoğlu, 77, Azerbaycan, Şehit H. Temel Kuğuoğlu, Oğuzhan Asiltürk, 75, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve 52 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1480/1, Karakaş, 1424, Ufuk Üniversitesi, 1476, 1479, Öğretmenler ve Malcolm X bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Vakıf Evleri, 1549, Merkez, Saz, 4. Kısım Sanayii Altı, 1538, 1645, Mareşal Fevzi Çakmak, 1546, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, 1552, E 90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, 1551, 1545, 1568, Köyiçi 1. Kısım, 1561, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601, 1533, 1547, Ihlamur, Karanfil, 1599, 1603, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1559, 1563, 1569, 1557, Mavi Marmara, 1543, 1609, 1548, 1564 ve 1538 Cadde bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abazlı, 1, Fatih Sultan Mehmet, Beynam Çiftliği, Çavuşlu, Dostlar Çiftliği, Karahasanlı, Tohumlar, Çorum 2, PTT, Taşkent, Beynam, Boyacılar Dostlar Çiftliği ve Serhat Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1819, 1796, 1799, 1599, 1804, 1614, 1686, Gönül, 1814, 1816 ve 1815 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dil Devrimi, 281 ve 285 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Meşrutiyet ve 275 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şapka Devrimi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahi Mesud bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1776, 1771, 1781, 1785, 1784, Kürşat, 1786 ve 1904 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 279 ve 2. Meşrutiyet bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 275 ve 276 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 269, 296 ve 271 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

GÖLBAŞI

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmatlı Bahçe bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24, 17, 11, 5, 8/1, 4302, 26, 18, Sil 23, 12, 7, 15, 13, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, 4, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, 1, 23, Fatih Caddesi ve Sarıkaya bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökçehüyük bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1682/1, Ankara, Atatürk 1, 1681, 1683, Mehmet Akif Ersoy, Gökçehüyük, 1680, Rumeli, Kafkasya ve Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Topaklı ve Çayırlı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aşağı, Gedikli 12, Gedikli Küme, Gedikli 81, Gedikli, Gedikli 80, Gedikli 83, Karahöyük, Haymana Küme, Gedikli 75, Gedikli 82, Gedikli 72, Gedikli 94, Gedikli 78, Gedikli 49 ve Gedikli 74 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, 4348, 15, 4334, 1, 41, 5, 50, 4308, 4339, 4305, 4322, Fatih, 49, 30, 4306, Merkez Mahallesi, 4352, 4318, 4321, Fatih Caddesi, 4341, Ankara, 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358 ve 23 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEÇİÖREN

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakarya, Kösrelik ve Kösrelik Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmutbey 1, Yavuz, Çimen, Çandarlı, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan, Çimen 1 ve Bahtiyar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kerpiç, Yavuz, Tataristan, Karşıyaka, Bahtiyar, Ziya Ülhak, Aslan, Özler, Şehit Salim Akgül, Miskin, Ballıbaba, Şafak 2, Peçenek, Kurt, Çimen, Şenkal, Alperen 1 ve Mesut bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu, Nenehatun, Gökçeyurt, Çamlıca, Aydıncık, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1727, Kırşehir, Kayseri Yolu, Keskin Yolu 1, Kayseri Yolu/13 ve Cabatobası bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

PURSAKLAR

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmutbey 1, Yavuz, Çimen, Çandarlı, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan, Çimen 1 ve Bahtiyar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kerpiç, Yavuz, Tataristan, Karşıyaka, Bahtiyar, Ziya Ülhak, Aslan, Özler, Şehit Salim Akgül, Miskin, Ballıbaba, Şafak 2, Peçenek, Kurt, Çimen, Şenkal, Alperen 1 ve Mesut bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ferdağ, Funda, Köroğlu, Özler, Korkmaz, Yasin ve Atika bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alparslan, Şal, Ocak, Korkut 1, Kılavuz, Şehit Salim Akgül, Koca Yusuf, Volkan, Mercan, Efe, Çimen, Çağatay, Korkmaz, Özler, Fazilet, Preveze ve Muradiye bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimen, İlham, Mesut ve Kocatepe bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

23 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Vakıf Evleri, 1549, Merkez, Saz, 4. Kısım Sanayii Altı, 1538, 1645, Mareşal Fevzi Çakmak, 1546, Lale, Mevlana 1, Yasemin, Gelincik, 1552, E 90 Karayolu, 8 Nolu Bayır, Defne, Karacaören Mahallesi, Ziyabey, 1551, 1545, 1568, Köyiçi 1. Kısım, 1561, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601, 1533, 1547, Ihlamur, Karanfil, 1599, 1603, Köyiçi 2. Kısım, 1560, 1558, 1559, 1563, 1569, 1557, Mavi Marmara, 1543, 1609, 1548, 1564 ve 1538 Cadde bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.