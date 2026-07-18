Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 362. Sokak ve Güneyp?ark çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 527. Sokak, Serpmeevler, 3803. Sokak, Kavaklı Yolu, Tatlar Köyü, 550. Sokak, Çayırözü, 527/1. Sokak, 372. Sokak, 517. Sokak, 492. Sokak, Gicik, Sakız Ağacı, Karapürçek, Tatlar Mahallesi ve Peçenek çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Uygur, Selçukbey ve Gazneliler çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altınordu, Melikşah ve Alparslan çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçukbey, Altınordu, Alparslan ve Melikşah çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Saz, 1538. Sokak, 1557. Sokak, E 90 Karayolu, Karacaören Mahallesi, 3. Kısım Mezarlık Üstü, 1601. Sokak, 1599. Sokak, 1603. Sokak ve 1543. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1578. Sokak ve 1575. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1538. Cadde ve 1538. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karacaoğlan, Kazım Karabekir ve Fatih çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1639. Sokak ve 1638. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2106. Sokak, 2105. Sokak, 2100. Sokak, 2101. Sokak ve Karacaören TOKİ çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1573/1. Sokak, 918. Sokak, 920/1. Sokak, 922. Sokak, 925. Sokak, 940/1. Sokak, 939. Sokak, 926. Sokak, 938/1. Sokak, Selçuk, Bostancık, 936. Sokak, Şehit Rafet Sever, 920. Sokak, 919/1. Sokak, Çatak, 924. Sokak, 919. Sokak ve 923. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakız Ağacı, Tatlar Köyü, Çayırözü ve Tatlar Mahallesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1017. Sokak, 950. Sokak, 944/1. Sokak, 942/1. Sokak, 940/1. Sokak, Yunus Emre, 948. Sokak, 951. Sokak, Selçuk, 959. Sokak, 955. Sokak, 945. Sokak, 947. Sokak, Bostancık, 951/1. Sokak ve 949. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 974. Sokak, 946/1. Sokak, 1585. Sokak, 978/1. Sokak, 979. Sokak, 942/1. Sokak, 942. Sokak, Çıkmaz 1, 1577/4. Sokak, Bostancık, 977. Sokak, 1576. Sokak, 976. Sokak, 975. Sokak, 1575. Sokak, 1577. Sokak, 978. Sokak, 1579. Sokak ve 946. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören ve Sopçaalan çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Bağözü, Başören, Kozağaç, Doğanyurt, Kaplan, Sarıağıl, Çakıloba ve Köst çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Yılmaz Tanrısever, Hacıkara Bostanları, Karapınar Mevkii ve Çay Kenarı 1 çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akdere, Solaklar, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Kırşeyhler, Alan, Yukarıkavacık, Tepe, Aşağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Kulu, Yukarıbağlıca, Saçak ve Tekke çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, Bağözü, Başören, Kozağaç, Doğanyurt, Kaplan, Sarıağıl, Çakıloba ve Köst çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Acısu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dudaş çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güneypark ve İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 362. Sokak ve Güneypark çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güneypark çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İhsan Doğramacı ve 1597. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merasim çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2694. Sokak ve 2694 Ergönül Konut Yapı Kooperatifi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2479. Sokak, 2467. Sokak ve 2470. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 20.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2667. Sokak ve Hukukçu Dostlar Sitesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2536. Sokak, 2535. Sokak, 2528. Sokak, 2544. Sokak, 2539. Sokak, 2521. Sokak, 2533. Sokak, 2547. Sokak, 2529. Sokak, 2527. Sokak, 2532. Sokak, 2531. Sokak, 2534. Sokak, 2526. Sokak, Okullar, 2510. Sokak, 2530. Sokak ve 2538. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 ile 22.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esat ve Güfte çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Koçak, Eymirgölü Lojmanları, Karataş, Eymir Gölü, 555. Cadde, Yaylabağ ve 555. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doğan Taşdelen çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1942. Sokak ve 3450. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmet Taner Kışlalı ve 2785. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1946. Sokak, 1947. Sokak ve Doğan Taşdelen çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3450. Sokak ve 1988. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sebat Sitesi, Petek 19 Sitesi, Dodurga Mahallesi, Dodurga, Çizgikent Sitesi, Şenumay Sitesi, Güvengir, Sağlıklı, Melis, Çağlayan, Çizgi ve Petek çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2692. Sokak, 2007. Sokak, Pınar ve 1921. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İhsan Doğramacı ve 1634. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2472. Sokak, Meksika, 2473/1. Sokak, 2475. Sokak, 2463. Sokak ve 2474. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1634. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akçalı, Tuğla, Ağılcık, Ahmetadil, Aktaş, 1015. Sokak, 1010. Sokak, 79. Sokak, Kayakavağı, Kazım Karabekir, Toraman, Yeşilyurt 1, Yeni Karaköy, 107. Sokak, Atatürk, Yeşilvadi Sitesi, Cumhuriyet, Kıbrıs, Yeşilırmak, Binali Yıldırım, Sirkeli Yeşilova, Ulubatlı Hasan, Çayır Yolu, 65. Sokak, Yuva, 1. Sokak, İkipınar, 108. Sokak, Güzelyurt Bağlum, Güzelyurt, Kızılca, Yeşilyurt Mahallesi, Karşıyaka ve Karaköy çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahatlar, Hocalar, Belen, Buğralar, Beşevler, 2. Küme Çukurören, Çörten, Dökük, Yayla Ahatlar, Çal, Tepe, Tokar, Ferah, Mandıra Bökeler, Mandıra Özmüş, Aşağı Yılanlı, Alıçbaşı, Karadağ, Merkez Yediören, Merkez Elvanlar, Ahmetler, Aşağı Dörtkonak, Öreniçi, Camili, Eldelek, Güney Yayla, Güney, İnceöz, Eskice, Mandıra Osmansin, 2034. Sokak, Merkez Yoncatepe, Yukarı Dörtkonak, Güney Tatlak, Kuzey Tatlak, Güney Dağkuzören, Merkez Bökeler, 3. Küme Çukurören, Dedem Çayırı, Akpınar Çatağı, Kuzey Yayla, Ören, Kuzey Dağkuzören, Yahşihan Yaylası, Gürağaç, Yayla Elvanlar, Benli Yayla, Yayla Yılanlı, Çit, 1. Küme Çukurören, Çift, Yayla Eldelek, Yayla Dörtkonak, Yayla İnceöz, Yayla Sarıkavak, Yayla Özmüş, Özmüş, Kurt, Hatıplar, Benli Yaylası Küme Evleri, Orta, Yılanlı, Doğanlar, Yayla Buğralar, Yayla Bökeler, Yukarı Sarıkavak, Merkez Osmansin, Muratlar, 13. Sokak, 115. Sokak, Fuzuli, Bakırlı, Göl, Benli Yaylası Çukurören ve Aşağı Sarıkavak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 801/8. Sokak, 804. Sokak, 801/1. Sokak, 1351. Sokak, Başkent, Pasinler, 540. Sokak, 794. Sokak, 541. Sokak, 772. Sokak ve 640. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3. Sokak, 2. Sele, Ahmetadil, Camili, Akşemseddin, Bahçe, Lale, Papatya Yukarı Çavundur, Şehit İbrahim Çiçek, Şehit Osman Usta, 1. Sokak, Çimen Yukarı Çavundur, 1. Çıkmaz, Şehit Mehmet Fatih Ata, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Yesevi 1, Şeyh Edibali, Turgut Reis 2, Turgut Özal, 16. Sokak, Kösrelik, Mimar Sinan, Mevlana, 14/1. Sokak, Vişne, Okçular, 1. Sele, Atatürk, Yazlıca, Orkide, Melikşah, 19. Sokak, Gölyayla, 13. Sokak, Çiğdem Yukarı Çavundur, Ertuğrul Gazi, Yukarı Çavundur Yolu, Avcıova, Fatih, Çamlık Küme, Nusratlar, Çırpılıyurt, 23. Sokak, Burak 4, 7. Sokak, Burak, 5. Sokak, 17. Sokak, Adnan Menderes, Yunus Emre, Hacılar, Susuz, Saraycık, Mahmutoğlan, Alparslan, 15. Sokak, Çitköy, 2. Oyumiğde, Direkli Mevkii, 1. Küme, 4. Sokak, Sarıkoz, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2. Küme ve Dalyasan çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sebat Sitesi, Petek 19 Sitesi, Dodurga Mahallesi, Dodurga, Çizgikent Sitesi, Şenumay Sitesi, Güvengir, Sağlıklı, Melis, Çağlayan, Çizgi ve Petek çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eyüp Sabri Tuncer, Hâkimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151. Sokak, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555. Sokak, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121. Sokak, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149. Sokak, Taburoğlu, Lala Harmanı, Satılmış Karakaya, 56. Sokak, Alıç, Mehmet Akif Ersoy ve 3147. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1017. Sokak, 950. Sokak, 944/1. Sokak, 942/1. Sokak, 940/1. Sokak, Yunus Emre, 948. Sokak, 951. Sokak, Selçuk, 959. Sokak, 955. Sokak, 945. Sokak, 947. Sokak, Bostancık, 951/1. Sokak ve 949. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.