Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1240, 1074/1, 1069, 1260, Şehit Hacı Osman Dugan, 1060, 1066, 1255, 1282, 1096, 1244, 1064, 1248, 1258, 1252, 1245, Şehit Ertuğrul Kocaer, 1237 ve 1247 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Hobi Evleri ve Peçenek bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Beylerbeyi ve Dandanakan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında Beylerbeyi, Akıncılar, Bayrak, Melikşah, Selçuklu ve Selçukbey bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Uygur, Selçukbey ve Gazneliler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı Yolu, Gökçeyurt ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 1634, 1621, 1613, 1599, 1623 ve 1631 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında 1628, 1630, 1621, 1623 ve 1627 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 665, 554, 555, Karataş ve 555. Cadde'de elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Kömürcü bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 2483 Sokak ve Doğan Taşdelen Caddesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 05.00 arasında Necatibey bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 1920, 1927 ve 1924 numaralı sokaklar ile Doğan Taşdelen Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 1637 ve 1637/1 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Etkilenen cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 63, Yıldırım, Şehit Mehmet Aras, 59, 60, Özal, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 52, 53, 57, 61, 62, 50 ve 64 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında Derya, Emlak, Leylak, Mini, Polatlı 1, Tuna, 5. Sokak, Funda, Bahçe, Kartal, Çapa, Kaya ve Nergiz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Bahçekapı Mahallesi, Ayaş Ankara Yolu, Türk Kızılayı, Dumlupınar, Okul, Fabrika, Fatih Sultan Mehmet, Havacılar Lojmanları, Kara Lojmanları, Şeker Fabrikası Lojmanları ve çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Etiler Mahallesi, Bahçekapı Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Etimesgut Şaşmaz Yolu, İstasyon, Abdülhakhamit ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında 3254 Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.43 ile 17.00 arasında Bayındır, 23 Nisan, Menekşe, Sarmaşık, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, İğde, Karanfil, İstasyon, Akçiçek, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgârlı, Zambak, Sedef, Aktepe, Leylak, Üçevler, Bahçelievler, Azattepe, Balaban, Gür, Şener, Orkide, Saadet, Kardelen, 29 Ekim, Kazım Uz, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Yeşildere ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Avni Akyol, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akören Çarşak, Yeniyapan Çarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı ve Yaylalıözü bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahiboz Mahallesi, Merkez Mahallesi, Karapınar, Sakarya, Ankara, Bağlar, Fatih Caddesi ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çayırlı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ankara, Mahmatlı Bahçe, Evren Yayıncılık, Asar, Karaoğlan ve Oğulbey bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 336 Sokak ve Karaoğlan bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Divrik, Devrek, Dimyat, Duman ve Erdoğan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Melikşah, Gölyayla, Yunus Emre, Susuz, Sarısu, Meşeli ve çevresindeki kırsal yerleşim alanlarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında General Dr. Tevfik Sağlam, Yedigün, Yunus Emre, Mercimek, Mestan, Melike, Giresun, Mühendisler, Yavrukurt ve Mimarlar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Şıhali, Karakaş, Ahmetadil, Çalı, Olukpınar, Sürgülü ve Boy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 5. Sokak, Döner, Mermer, Leylak, Kartal, Fırat ve Bosna bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında Derya, Emlak, Leylak, Mini, Polatlı 1, Tuna, Funda, Bahçe, Kartal, Çapa, Kaya ve Nergiz bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Babayakup ve Girmeç bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Turgut Özal, Melih Gökçek, Ramis Tuncel ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.15 arasında Devrimler, Abdurrahim Karakoç ve Canlı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 11.15 ile 13.15 arasında Kayı, Bilal Habeşi, Cevher, Buse, Baharat, Bildiren, Devrimler ve Canlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Haziran 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.45 arasında Behçet Necatigil, Buse, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, Baharat, Abdurrahim Karakoç, Ayaş Ankara Yolu ve Bedri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Hacı Bayram Veli, Bağ Yolu, D-200 Karayolu, Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı, Eskişehir Yolu, Olukpınar ve Beyobası bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında Şıhali, Karakaş, Ahmetadil, Çalı, Olukpınar, Sürgülü ve Boy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çağdaş, Oğuz Yılmaz, Ankara, Mehtap, Vatan, Peçenek, Yavuz, İnci, Kılıç, Koray, Lale, Şehit Halil Çankaya, Kader, Yay, Uğur, Göktürk, Korkmaz ve İpek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.