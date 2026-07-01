Ankara elektrik kesintisi! 1-2 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu, Gökçeyurt ve Kavaklı mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.45 ile 12.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tatlar Mahallesi ve Kavaklı mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı Yolu ve Kavaklı mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Kavaklı Yolu, 1749, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Kavaklı mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Altındağ ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kumrucuk, Kadife, Berrak, Kale, Kale Kapısı, Kapıdağı Yokuşu ve Doyuran mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

BALA

Bala ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abazlı ve Karahasanlı mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kerişli mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hürriyet, Cumhuriyet Küme, Hürriyet Küme ve Akörençarşak mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akörençarşak ve Gülbağı mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bala ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Büyükboyalık, Küçükboyalık, Büyükbayat, Üçem, Çatalçeşme ve Şehriban mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 15.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Öztürk, Alparslan Türkeş, Millî Egemenlik, Ilman, Ayık ve Ilıman Küme mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ataman, Candostum, Zambak, Erdem, Beytepe, Başıbüyük Yolu, Çalışkan, Güven, Mimoza, Vatan, Göksu, Tekin ve Mehmet Akif Ersoy mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara İstanbul Devlet Yolu, Şehit Ömer Armağan, Anafartalar, Ardıç, Bağlar, Başak, Doğan, Saka, Sümbül, Şehit Teğmen Ertuğrul Eryücel, Durmuş Çavuş, Kumru, Güvercin, Şehit Ömer Boztepe, Burçak, Martı, Hoşebe, Gençlik, Hastahane, Akdere, Kırlangıç, 100. Yıl, Gül 1, Kanarya, Bademli, Şehit Yılmaz Çakır, Çiğdem, Leylak, Aydın, Kekik, Fevzi Çakmak, Güven, Alıpınarı, Nergis, Yunus Emre, Gökkuşağı, Zambak, Konur ve Gençlik Caddesi 2 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 10.45 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılcasöğüt, Adaören, İncepelit ve Akçakavak mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören ve Adaören mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beypazarı ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2831, 2843, 2807, 2814, 2816, 2780, 2802, 1072, 2813, 2800, 2818, 2817, Ahmet Taner Kışlalı, 2820, 2804, 2803, 2847, 2762, 2819, 2845, 2790, 2801, 2808, 2815, 2846, 2799, 2760, 2785, 2716, 2797, 2811, 1714 ve 2812 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abazlı ve Karahasanlı mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2483 ve Doğan Taşdelen mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5143 mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.15 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3256, 3263, 3158, 3260 ve 3250 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3222, 3381/1, 3269, 3278, 3279, 5080, 3281, 3272 ve Vehbi Demirel mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 11.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Galip Erdem, 2192, 610, 611, Medine Müdafii, 2190, 607, 605/7, 608 ve 606 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.15 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4936, 4912, Alacaatlı ve 3381/1 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4834 mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4834 mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2842, İsmail Gaspıralı, Taşpınar, 2902, 2841, 2904, 1856, 2814, 2901, 2845, 2889, 2893, 2834 ve 2881 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2667 ve 2667 Hukukçu Dostlar Sitesi mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Harp Okulu, İnönü ve Dikmen mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 13.00 ile 19.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3288, 3413, 3414, Elmalı, Servi, 3423, 3295 ve Karlık mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.15 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dumlupınar mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 13.45 ile 15.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2639 mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1519, 1520 ve 1514 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2657, Osman Bey, 2658, 2663, 2662, 2659, 2660 ve Söğüt mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1520, Şehit Pilot Levent Şahin, 1514 ve 1521 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1534, 1544, 1545, 1547, 1543 ve 1551 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2219, 2216 ve 2217 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehitler, 2066 ve Şehit Hikmet Özer mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3288, 3413, 3414, Elmalı, Servi, 3423, 3295 ve Karlık mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

HAYMANA

Haymana ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacıtuğrul Mücavir, İstasyon, Köy Yolu Altı, Hacı Bayram Veli, Eskişehir Yolu, Yenidoğan, Kuşcu Mücavir, Örnek Kuşcu, Köy Yolu Üstü ve Macun mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haymana ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yamak ve Evci mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Han 2, Özcan, Özcan 7, Ada, Özcan 6, Lala Harmanı, Özcan 8, Özcan 1, Özcan 2, Özcan 5, Özcan 4 ve Özcan 3 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakarya, Kösrelik, İlk, Kösrelik ve Kösrelik Küme mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Köy Bayram ve Ayaş Ankara mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 314, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 323, 1540, 308, 1550, 307, 324, 1470, 303, 318, 1522, 298, 1545 ve 329 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1506, 307/1, 1509, Şehit Mustafa Erciğez, 1543, 1507, 308, 313, 309, 1540, 1550 ve 314 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1727, Kırşehir, Kayseri Yolu, Keskin Yolu 1, Kayseri Yolu 13 ve Cabatobası mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3752, Çorum, 2029 ve 2034 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 10.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karşıyaka, Odabaşı, Ekincik ve Odabaşı Karşıyaka mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Kavaklı Yolu, 1749, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Kavaklı mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çalseki mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çalseki ve Sarıbeyler mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİNCAN

Sincan ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1519, 1520 ve 1514 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan ilçesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Abbas, Hürriyet, E 90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Ihlamurkent, Maliköy, Miraç, Ördek, Telli, Yükselin, Şükür, Bedirhan ve Arıkan mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan ilçesinde, 2 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 10.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3752, Çorum, 2029 ve 2034 mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülhan, Avcı ve Destek mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çiçektepe, 1649, 1609, 1646, 1607, 1601, 1614, 1615, 1616, 1617, 1603, 1620, 1626, 1612, 1618, 1619, 1606, Ahi Mesud, 1602, 1625, 1705, 1610, 1622, 1613, 1630, 1632, Çimşit, 1633, 1611, Saraycık, 2436, Yeni Peçenek ve Uluç Ali Paşa mevkilerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan ilçesinde, 3 Temmuz 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1311 mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.