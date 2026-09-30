Altı Üstü İstanbul 16. bölüm neden yayınlanmadı?

Dizinin final yaptığı ya da yayından kaldırıldığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor; yaşanan durum yalnızca yayın akışındaki geçici bir değişiklikten kaynaklanıyor. Milli maç gecesinde izleyiciler yeni bölüm yerine yalnızca 16. bölümün ön gösterimini izleyebildi. Kısa ön gösterim bile Total'de 5,13 reytingle üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekti. Peki Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni bölümünün 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV ekranlarına gelmesi bekleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU HAFTA NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesinin sebebi, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı karşılaşma oldu. ATV, 28 Eylül Pazartesi akşamı milli maçı canlı yayınladığı için yayın akışında düzenlemeye gitti. Dizinin normal kuşağında maç öncesi program ve Türkiye-İtalya mücadelesi yer alınca, Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü bir sonraki haftaya kaydırıldı.