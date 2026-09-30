Altı Üstü İstanbul 16. bölüm neden yayınlanmadı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altı Üstü İstanbul 16. bölüm neden yayınlanmadı sorusu, dizinin sadık izleyicilerinin gündemine oturdu. ATV ekranlarında pazartesi akşamları seyirciyle buluşan ve son dönemde yüksek reytinglerle dikkat çeken dizinin yeni bölümü, 28 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelmedi. Yeni bölümün yayınlanmamasının nedeni, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı karşılaşma oldu. Kanalın yayın akışında dizinin yerine milli maç öncesi program ve Türkiye-İtalya mücadelesine yer verildi
Dizinin final yaptığı ya da yayından kaldırıldığına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor; yaşanan durum yalnızca yayın akışındaki geçici bir değişiklikten kaynaklanıyor. Milli maç gecesinde izleyiciler yeni bölüm yerine yalnızca 16. bölümün ön gösterimini izleyebildi. Kısa ön gösterim bile Total'de 5,13 reytingle üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekti. Peki Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni bölümünün 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV ekranlarına gelmesi bekleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar…
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU HAFTA NEDEN YOK?
Dizinin yeni bölümünün ekrana gelmemesinin sebebi, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynadığı karşılaşma oldu. ATV, 28 Eylül Pazartesi akşamı milli maçı canlı yayınladığı için yayın akışında düzenlemeye gitti. Dizinin normal kuşağında maç öncesi program ve Türkiye-İtalya mücadelesi yer alınca, Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü bir sonraki haftaya kaydırıldı.
DİZİ FİNAL Mİ YAPTI?
Yeni bölümün yayınlanmaması, bazı izleyicilerin aklına dizinin sona erip ermediği sorusunu getirdi. Ancak Altı Üstü İstanbul için herhangi bir final ya da yayından kaldırma kararı açıklanmadı. Dizinin ekrandaki yolculuğu devam ediyor ve yaşanan değişiklik yalnızca bir haftalık ertelemeden ibaret.
16. BÖLÜMDEN İLK SAHNELER EKRANA GELDİ
Milli maç gecesinde Altı Üstü İstanbul hayranları tamamen eli boş kalmadı. ATV, dizinin 16. bölümüne ait ön gösterimi kısa bir süre için yayınladı. Yeni bölümden kesitlerin yer aldığı bu gösterim, hikâyedeki gelişmelere dair önemli ipuçları sunarak izleyicilerin merakını daha da artırdı.
KISA YAYINA RAĞMEN İLK ÜÇE GİRDİ
Bir önceki hafta güçlü rakibi Uzak Şehir'i geride bırakarak reyting listesinin tepesine yerleşen Altı Üstü İstanbul, kısa ön gösterimiyle de başarılı bir tablo ortaya koydu. Ön gösterim, Total kategorisinde 5,13 reyting alarak günün en çok izlenen yapımları arasında üçüncü sıraya yerleşti. Milli maçın yayınlandığı bir gecede elde edilen bu sonuç, dizinin sadık bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösterdi.
NEHİR ERDOĞAN'A ÖVGÜ YAĞDI
Ön gösterimde en çok dikkat çeken isim Nehir Erdoğan oldu. Duygusal sahnelerde sergilediği güçlü oyunculuk, yayının hemen ardından sosyal medyada konuşulmaya başlandı. İzleyiciler, Erdoğan'ın performansını takdirle karşılayarak paylaşımlarında oyuncuya olan beğenilerini dile getirdi.
İZLEYİCİLERDEN TAM NOT
Altı Üstü İstanbul'un 16. bölüm ön gösterimi, sosyal medyada da olumlu yorumlarla karşılandı. Takipçiler, oyuncu kadrosunun başarısını ve dram sahnelerinin etkileyiciliğini öne çıkardı. Pek çok izleyici, yaz dizisi olarak başlayan yapımın her bölümde duygusal anlar yaşattığını belirterek diziye duydukları bağlılığı ifade etti. Oyuncuların emeğini takdir eden ve dizinin benzersiz bir seyir keyfi sunduğunu vurgulayan paylaşımlar da dikkat çekti.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Milli maç nedeniyle ertelenen Altı Üstü İstanbul 16. bölümün, 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı ATV'de yayınlanması bekleniyor. Dizinin hayranları, bir haftalık aranın ardından hikâyenin nasıl devam edeceğini ve karakterleri bekleyen gelişmeleri görmek için yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor.