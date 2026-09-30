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Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!

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Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda! Haber Videosunu İzle
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
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Fransa ve İtalya yenilgilerinin ardından eleştirilerin hedefindeki Vincenzo Montella için sıradaki iki karşılaşma büyük önem taşıyor. Belçika ve İtalya deplasmanlarından alınacak 4 puanın İtalyan teknik adamın elini güçlendireceği, yeni bir yenilgide ise ayrılık ihtimalinin ciddi şekilde gündeme geleceği belirtiliyor.

  • A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi.
  • Türkiye, İtalya karşısında 27. dakikada kalesinde 3 gol gördü.
  • Türkiye, cuma günü Belçika'ya, pazartesi günü İtalya'ya deplasmanda konuk olacak.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamaması, Teknik Direktör Vincenzo Montella üzerindeki baskıyı artırdı. Türkiye, Fransa karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilirken tribünlerden de istifa çağrıları yükseldi.

Montella döneminde Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden A Ligi'ne kadar yükselen A Milli Takım, yeni sezonda Avrupa'nın güçlü ekipleri karşısında henüz puanla tanışamadı.

İTALYA KARŞISINDA 27 DAKİKADA 3 GOL

Fransa karşısında ortaya konulan mücadeleye rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrılan Türkiye, İtalya karşısında ise henüz 27. dakikada kalesinde 3 gol gördü. İkinci yarının hemen başında Barış Alper Yılmaz ile farkı ikiye indiren milliler, kısa süre sonra gelen dördüncü gole engel olamadı ve mücadeleyi 4-1 kaybetti.

Karşılaşmanın ardından Montella'nın kadro tercihleri, taktik anlayışı ve oyuna müdahaleleri eleştirilirken tribünlerden İtalyan teknik adamı istifaya davet eden tezahüratlar yükseldi.

MONTELLA: TAKIMIMA İNANIYORUM

Montella ise karşılaşmanın ardından görevinden ayrılmayı düşünmediğinin mesajını verdi. Takımına olan inancını sürdüren İtalyan teknik adam, yoluna devam etmek istediğini ifade etti. Ancak A Milli Takım'ı şimdi kritik iki deplasman bekliyor. Türkiye, cuma günü Belçika'ya konuk olacak, pazartesi günü ise İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

4 PUANDA İŞLER DEĞİŞEBİLİR

Bu iki karşılaşmadan çıkacak sonuçların Montella'nın geleceği açısından belirleyici olacağı öne sürülüyor. Belçika ve İtalya deplasmanlarından alınacak olası 4 puanın hem gruptaki umutları artıracağı hem de 31 Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Montella üzerindeki baskıyı azaltacağı belirtiliyor.

Yeni bir yenilginin ise tabloyu tersine çevirebileceği ve İtalyan teknik adamla yolların ayrılmasının ciddi şekilde gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Böyle bir senaryoda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun durumunun da yeniden tartışmaya açılabileceği kaydediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Yahu akıllı olun Belçika, İtalya, Fransa hem de deplasman bunların hangisini yenecek ki 4 puan alabilsin:))

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

kafayı mı yediniz kendi ülkemizde yenemediğimiz takımları deplasmandamı yeneceğiz saçmalık belçika bizim maça fena asılacak

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Haber Yorumlarısenar:

takıma inançta sorun yok, senin bu takımı iyi yönetmende inanç yok bizde, oyuncu tercihlerinde sıkıntı var.

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Haber YorumlarıAltan Urucu:

Acı ana gerçek, tarihi fark yemeğe hazır olun yada maçları seyretmeyin

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