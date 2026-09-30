Arnavutköy sahilinde İHA alarmı! SAS komandoları bölgeye indi, böyle patlatıldı

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Arnavutköy, Yeniköy Sahili'nde İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ait olduğu değerlendirilen ve içerisinde yakıt bulunduğu belirtilen parçalar, Sualtı Savunma (SAS) ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Patlatma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KIYIYA VURMUŞ HALDE BULUNDU

Yeniköy Sahili'nde çalışma yapan ekipler, kıyıya vurmuş halde İHA'ya ait olduğu değerlendirilen cisimler buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sahili güvenlik gerekçesiyle kapattı.

SAS KOMANDOLARI HAREKETE GEÇTİ

İçerisinde yakıt olduğu düşünülen sıvı bulunan cisimlerin incelenmesinin ardından güvenli şekilde imha edilmesi amacıyla bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Parçalar, iş makinesiyle açılan derin çukura yerleştirildikten sonra kontrollü şekilde imha edildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Şüpheli cisimlerin imha edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar havaya yükselirken, şiddetli bir ses duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı