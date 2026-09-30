Haberler

Arnavutköy sahilinde İHA alarmı! SAS komandoları bölgeye indi, böyle patlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy sahilinde İHA alarmı! SAS komandoları bölgeye indi, böyle patlatıldı Haber Videosunu İzle
Arnavutköy sahilinde İHA alarmı! SAS komandoları bölgeye indi, böyle patlatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'deki Yeniköy Sahili'nde kıyıya vurmuş halde bulunan ve insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen parçalar, Sualtı Savunma (SAS) ekiplerince kontrollü olarak imha edildi. İçinde yakıt olduğu düşünülen parçaların bulunmasının ardından sahil, jandarma tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Patlatma sırasında şiddetli bir ses duyulurken kumlar havaya yükseldi; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy, Yeniköy Sahili'nde İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ait olduğu değerlendirilen ve içerisinde yakıt bulunduğu belirtilen parçalar, Sualtı Savunma (SAS) ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Patlatma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KIYIYA VURMUŞ HALDE BULUNDU

Yeniköy Sahili'nde çalışma yapan ekipler, kıyıya vurmuş halde İHA'ya ait olduğu değerlendirilen cisimler buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sahili güvenlik gerekçesiyle kapattı.

SAS KOMANDOLARI HAREKETE GEÇTİ

İçerisinde yakıt olduğu düşünülen sıvı bulunan cisimlerin incelenmesinin ardından güvenli şekilde imha edilmesi amacıyla bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Parçalar, iş makinesiyle açılan derin çukura yerleştirildikten sonra kontrollü şekilde imha edildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Şüpheli cisimlerin imha edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar havaya yükselirken, şiddetli bir ses duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı

Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı

Didem Soydan'ın 4 yıl unuttuğu yatırımı servete dönüştü!

Manchester City dosyasında ne oldu? İlk günden bugüne adım adım dev soruşturma

Futbol dünyası bunu konuşacak! Dev kulüp hakkında tarihi karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor

Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor!
Ecem Erkek burnu ile ilgili eleştiriye fena patladı: Senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?

Ecem Erkek burnuyla ilgili yorumu pas geçmedi! Cevabı çok konuşulur
UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem
CHP'li Buca Belediyesine haciz! İcra memurları polisle birlikte binaya girdi

CHP'li belediyeye haciz! İcra memurları binaya böyle girdi
Kayıp oğlunu 9 yıl aradı, meğer 12 gün sonra bulunup kimsesizler mezarlığına defnedilmiş

9 yıl oğlunu aradı! Meğer 12 gün sonra bulunup defnedilmiş
Ülke sular altında kaldı! Sokaklarda balıklar yüzmeye başladı

Sular altında kalan ülkede sıra dışı görüntü