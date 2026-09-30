Adalet Bakanı Gürlek, 26 hissede olağan dışı kazançları araştırdıklarını açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek: "Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı