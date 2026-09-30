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Adalet Bakanı Gürlek, 26 hissede olağan dışı kazançları araştırdıklarını açıkladı

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Bakan Gürlek, soruşturmaların kapsamının mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını söyledi. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse incelenirken, olağan dışı kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişi ve bağlantıları araştırılıyor.

Adalet Bakanı Gürlek: "Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle de sınırlı değildir. Spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde incelenmekte; kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantıları da araştırılmaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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