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Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

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Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
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UEFA Uluslar A Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişti. Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, 2026 Dünya Kupası'nın ardından bulunduğu 27. sıradan 31. basamağa geriledi.

  • Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 yenildikten sonra FIFA dünya sıralamasında 27. sıradan 31. sıraya düştü.
  • FIFA dünya sıralamasının zirvesinde 2002.34 puanla İspanya yer alıyor; Arjantin 1970.37 puanla ikinci, Fransa 1957.10 puanla üçüncü sırada.
  • Türkiye'nin Uluslar Ligi rakipleri Fransa sıralamada 3., Belçika 8., İtalya 15. sırada bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde aldığı iki mağlubiyet FIFA dünya sıralamasına da yansıdı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından 27. sırada yer alan Türkiye, son iki karşılaşmanın ardından 4 basamak kaybetti.

4 BASAMAK BİRDEN GERİLEDİK

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Takım, ikinci maçında ise Bursa'da İtalya karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Üst üste gelen iki mağlubiyetin ardından ay-yıldızlılar FIFA dünya sıralamasında 27. basamaktan 31. sıraya düştü. Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransa dünya sıralamasında 3'üncü, Belçika 8'inci, İtalya ise 15'inci sırada bulunuyor.

ZİRVENİN SAHİBİ İSPANYA

FIFA sıralamasının zirvesinde 2002.34 puanla İspanya yer aldı. Arjantin 1970.37 puanla ikinci, Fransa ise 1957.10 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İlk 10'da İngiltere, Fas, Brezilya, Portekiz, Belçika, Hollanda ve Meksika da yer aldı.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

  • 1. İspanya: 2002.34 puan
  • 2. Arjantin: 1970.37 puan
  • 3. Fransa: 1957.10 puan
  • 4. İngiltere: 1916.38 puan
  • 5. Fas: 1806.87 puan
  • 6. Brezilya: 1802.90 puan
  • 7. Portekiz: 1797.39 puan
  • 8. Belçika: 1779.63 puan
  • 9. Hollanda: 1778.65 puan
  • 10. Meksika: 1754.16 puan
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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