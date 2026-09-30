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Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: Şerefim üzerine yemin ederim

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Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: Şerefim üzerine yemin ederim
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Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan aile içi tartışma, 14 yıl öncesine uzanan şiddet iddiasıyla farklı bir boyuta taşındı. Eski eşi Neslihan Acar'ın kendisini geçmişte darbettiğini ve bir fotoğraf üzerinden tehdit ettiğini öne sürdüğü Levent İnanır suçlamaları reddederek, "Şerefim, namusum üzerine söylüyorum" dedi.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras ve vasiyet tartışması, aile içinde yıllar öncesine uzanan suçlamaları da beraberinde getirdi. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar'ın 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayına ilişkin açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Levent İnanır sessizliğini bozdu. İnanır, kendisine yöneltilen darp ve tehdit suçlamalarını reddetti.

14 YIL ÖNCESİNE AİT FOTOĞRAFI GÜNDEME GETİRDİ

Ailedeki gerilim, Kadir İnanır'ın mirasının hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığının ortaya çıkmasının ardından büyüdü. Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamalarına eski eşi Neslihan Acar da dahil oldu.

Acar, 14 yıl önce şiddete uğradığını öne sürerek o döneme ait olduğunu belirttiği bir fotoğrafı gündeme getirdi. Eski eşinin söz konusu fotoğraf üzerinden kendisini tehdit ettiğini de iddia eden Acar'ın açıklamaları, miras tartışmasının yönünü değiştirdi.

LEVENT İNANIR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki iddiaların ardından Nokta TV'ye konuşan Levent İnanır, eski eşinin öne sürdüğü şiddet olayını kendisinin gerçekleştirmediğini savundu. İnanır, suçlamalara sert sözlerle karşı çıkarak iddiaların kanıtlanmasını istedi.

"ŞEREFİM VE NAMUSUM ÜZERİNE SÖYLÜYORUM"

Levent İnanır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur'an'ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın 'biliyorum' desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz."

Böylece Levent İnanır, eski eşinin gündeme getirdiği şiddet iddiasını açık bir şekilde reddederken, tartışmanın karşılıklı açıklamalarla sürmesi aile içindeki gerilimi daha da artırdı.

HER ŞEY MİRAS TARTIŞMASIYLA ALEVLENDİ

Aile içinde kamuoyuna yansıyan gerilimin merkezinde ise Kadir İnanır'ın vasiyeti bulunuyor. Usta sanatçının mirasını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a bıraktığının öğrenilmesinin ardından Levent İnanır vasiyete itiraz etmişti.

"SANA YAKIŞANI YAP"

Dayısının vasiyetin hazırlandığı dönemde iradesine ilişkin sorunlar bulunduğunu öne süren İnanır, Jülide Kural'a da seslenerek ihtiyaç sahibi yeğenlerin bulunduğunu belirtmiş ve "Sana yakışanı yap" demişti.

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