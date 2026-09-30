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İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış

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İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
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Flydubai uçağında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaptan pilotun havada yardımcı pilot tarafından defalarca bıçaklandığı, yolcular ve mürettebatın kokpite girerek saldırganı etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Uçak, olayın ardından Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı.

Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan korku dolu olayın ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçaktan servis edilen görüntüler, kokpitte yaşanan şiddet olayının ardından yaşananları gözler önüne sererken, kaptan pilotun yardımcı pilot tarafından defalarca bıçaklandığı iddiası gündeme geldi.

KAPTANIN DEFALARCA BIÇAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, uçuş sırasında kokpitte iki pilot arasında şiddetli bir arbede çıktı. Son iddialarda yardımcı pilotun kaptan pilota kesici aletle defalarca saldırdığı ileri sürüldü.

Uçaktaki yolcular da olay sırasında kokpitten çığlıklar duyduklarını, kapının açılmasının ardından içeride kan gördüklerini anlattı. Bir yolcu, pilotlardan birinin kesici aletle yaralandığını söyledi.

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT KOKPİTE GİRDİ

İddiaya göre olayın büyümesi üzerine kabin ekibi ile bazı yolcular kokpite girerek kavgaya müdahale etti. Kaptana saldırdığı öne sürülen yardımcı pilotun yolcular ve mürettebat tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Olayın ardından uçaktan paylaşılan yeni görüntülerde yaşanan şiddetin izleri dikkat çekti. Daha önce de kavgaya müdahale ettiği belirtilen bir yolcunun kıyafetlerinin kan içinde olduğu fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

UÇAK BİNLERCE FEET İRTİFA KAYBETTİ

Kokpitte yaşanan olay sırasında Boeing 737 MAX tipi uçak çok kısa süre içerisinde binlerce feet irtifa kaybetti. Uçaktan önce genel acil durum kodu, ardından yasa dışı müdahale veya olası uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodu gönderildi.

Acil durum sinyali İsrail'de alarma neden olurken savaş uçakları havalandırıldı. İlk dakikalarda uçak kaçırma ihtimali üzerinde durulsa da daha sonra olayın pilotlar arasında yaşanan şiddetli bir kavgadan kaynaklandığı bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A ACİL İNİŞ YAPTI

Yaklaşık 180 yolcunun bulunduğu Flydubai uçağı, yaşananların ardından rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'ın Tabuk kentine acil iniş yaptı. Yolcuların güvende olduğu bildirildi.

Kaptanın yardımcı pilot tarafından defalarca bıçaklandığı ve saldırganın yolcularla mürettebat tarafından etkisiz hale getirildiği yönündeki ayrıntılar basına yansıyan iddialara dayanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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