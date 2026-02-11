Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi. Peki, Ali Yerlikaya neden görevden alındı? Ali Yerlikaya neden görevinden ayrıldı? İşte kararın perde arkası ve resmi açıklamalara dayanan ayrıntılar…

ALİ YERLİKAYA NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Kabine değişikliği sonrası kamuoyunda ilk olarak "Ali Yerlikaya neden görevden alındı?" sorusu gündeme geldi. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Yerlikaya'nın görevden alınması şeklinde bir ifade yer almadı.

Kararda, Ali Yerlikaya'nın görevden affını istediği ve bu talebin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği belirtildi. Dolayısıyla resmi metne göre süreç bir görevden alma değil, görevden af talebinin kabulü şeklinde gerçekleşti.

Türkiye'de kabine değişiklikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda yayımlanan Resmi Gazete kararnamesi, değişikliğin hukuki dayanağını oluşturuyor.

Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin atanması da aynı kararname kapsamında gerçekleştirildi. Böylece İçişleri Bakanlığı'nda yeni bir dönem başlamış oldu.

ALİ YERLİKAYA NEDEN GÖREVİNDEN AYRILDI?

"Ali Yerlikaya neden görevinden ayrıldı?" sorusu da kararın ardından en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ifadeye göre Yerlikaya, görevden af talebinde bulundu ve bu talep kabul edildi.

Yerlikaya da yaptığı veda mesajında görev devrini şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

Yerlikaya'nın açıklamasında herhangi bir kriz, anlaşmazlık ya da olağanüstü bir durum vurgusu yer almadı.