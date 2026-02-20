Ali Çelik, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Kamu yönetimi alanındaki uzun soluklu kariyeri, mülki idare tecrübesi ve valilik görevleriyle dikkat çeken Ali Çelik kimdir? Yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ALİ ÇELİK KİMDİR?

Kaymakamlıktan mülkiye başmüfettişliğine, genel müdürlükten valiliğe uzanan kariyer çizgisi; kriz yönetimi, kamu koordinasyonu ve güvenlik bürokrasisi alanlarında derin bir deneyim ortaya koyuyor. Yeni göreviyle birlikte Türkiye'nin iç güvenlik, yerel yönetim ve idari yapılanma süreçlerinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

Ali Çelik, ilköğrenimini Uşak'ta, ortaöğrenimini ise Kütahya'da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. Akademik başarısı, kamu yönetimi alanındaki kariyerinin temel taşlarından biri olarak değerlendirildi.

2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliği'nde göreve başladı. Mesleki eğitim sürecinde yedi ay Londra'da dil eğitimi alarak uluslararası perspektif kazandı. Bu süreç, hem idari hem de diplomatik iletişim açısından kariyerine önemli katkı sağladı.

KAYMAKAMLIK VE SAHA TECRÜBESİ

Kaymakam adaylığı döneminde Rize'nin İyidere ve Burdur'un Kemer ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Ali Çelik, asaleten kaymakam olarak ise Tunceli'nin Mazgirt, İzmir'in Kiraz, Yozgat'ın Akdağmadeni ve Diyarbakır'ın Bismil ilçelerinde görev yaptı.

Türkiye'nin farklı coğrafi ve sosyoekonomik bölgelerinde edindiği bu görevler, ona geniş bir saha deneyimi kazandırdı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki görevleri; güvenlik, sosyal politika uygulamaları ve kamu hizmetlerinin koordinasyonu açısından kritik bir tecrübe sundu.

Bu dönem, Çelik'in kriz yönetimi, kamu düzeninin sağlanması ve yerel yönetimlerle koordinasyon konularında uzmanlaşmasını sağladı.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNDEN GENEL MÜDÜRLÜĞE

Ali Çelik, 06 Ekim 2010 – 02 Kasım 2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu bünyesinde Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı. Türkiye genelinde yürütülen çok sayıda idari denetim ve inceleme sürecinde aktif rol aldı. Bu görev, kamu yönetiminde denetim ve rehberlik mekanizmalarının en kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor.

23 Ağustos 2017 ile 5 Kasım 2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Çelik, güvenlik bürokrasisinde de önemli bir sorumluluk aldı.

27 Ekim 2018 itibarıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak atandı. Bu görev kapsamında Türkiye genelindeki il idarelerinin koordinasyonu, valiliklerin işleyişi ve merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki idari süreçlerin yönetiminde etkin rol oynadı.

VALİLİK GÖREVLERİYLE ZİRVEYE ÇIKIŞ

10 Haziran 2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak atanan Ali Çelik, yaklaşık üç yıl boyunca bu görevde bulundu. Kütahya'daki görev süresi boyunca kamu yatırımları, sosyal projeler ve güvenlik koordinasyonu alanlarında aktif çalışmalar yürüttü.

Ardından 10 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkari Valiliği görevine getirildi ve 20 Ağustos 2023'te görevine başladı. Hakkari'deki görev süreci, özellikle sınır güvenliği, kamu hizmetlerinin etkin sunumu ve bölgesel kalkınma projeleri açısından önem taşıdı.

ALİ ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Ali Çelik'in doğum tarihi 1976'dır. 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

ALİ ÇELİK NERELİ?

Ali Çelik'in eğitim hayatının önemli bir kısmı Uşak ve Kütahya'da geçmiştir.