Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Türkiye'de lisansüstü eğitim ve akademik kadro başvurularında kritik bir aşamadır. 2025-ALES/3 sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirildi ve adayların heyecanlı bekleyişi Ösym'nin resmi açıklamasıyla netlik kazandı. Bu rehberde, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?, ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES/3 sonuç açıklama takvimi! Detaylar...

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-ALES/3 sınavına giren adaylar için sonuç tarihi, Ösym'nin resmi takvimine göre kesinleşti. Adayların dikkat etmesi gereken bilgiler:

Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar

ALES/3 Sonuç Açıklama Tarihi: 12 Aralık 2025 Perşembe

Sonuçlar, Ösym'nin resmî internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebilecek. Sınav sonuçları açıklanmadan önce herhangi bir değişiklik yapılması durumunda ÖSYM duyurularını takip etmek, adayların mağduriyet yaşamaması açısından önemlidir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES, adayların akademik yeterliliklerini ölçen çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Puanlama sistemi adım adım şu şekilde işliyor:

1. HAM PUAN HESABI

Her test için adayın doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır.

Örnek: 40 doğru ve 8 yanlış cevabı olan bir adayın ham puanı:

40-84=3840 - \frac{8}{4} = 3840-48?=38

Bu hesaplama, sınavdaki yanlış cevapların adayın puanını ne kadar etkilediğini gösterir ve doğru bir puanlama sistemi sağlar.

2. STANDART PUAN HESABI

Ham puanlar, sınavı geçerli tüm adayların ortalama ve standart sapmasına göre değerlendirilir.

Bu veriler kullanılarak her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 standart puanları (SP) hesaplanır.

Standart puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde dönüştürülür; böylece farklı testler arasında karşılaştırma yapılabilir.

3. AĞIRLIKLI PUAN HESABI

ALES, adayların farklı yetenek alanlarını ölçmek için üç ayrı puan türü sunar:

Sayısal Puan: Sayısal test ağırlığı %75, sözel test ağırlığı %25

Sözel Puan: Sözel test ağırlığı %75, sayısal test ağırlığı %25

Eşit Ağırlık Puanı: Sayısal ve sözel test ağırlığı %50 – %50

Bu hesaplama yöntemi, adayların hangi alanda daha güçlü olduklarını belirlemelerine yardımcı olur. Örneğin sayısal ağırlıklı puanı yüksek olan bir aday, sayısal alanda lisansüstü programlara başvuruda avantajlıdır.

ALES/3 SONUÇ AÇIKLAMA TAKVİMİ!

ÖSYM'nin 2025-ALES/3 takvimine göre adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler:

Sınav: 23 Kasım 2025 Pazar

Sonuç Açıklama: 12 Aralık 2025 Perşembe

Sonuçlar açıklanmadan önce adaylar başvuru ve sınav süreçleriyle ilgili ÖSYM duyurularını takip etmelidir. Sonuç açıklamasının ardından adaylar, e-Devlet veya ÖSYM sistemi üzerinden puan belgesi sorgulaması yapabilir ve başvurularını eksiksiz tamamlayabilir.