Adana elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart Adana'da Seyhan, Ceyhan, Yüreğir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Mart günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Ceyhan

Ceyhan ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı gün ve saatlerde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. 8 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında 10500, 10501, 10502, 10504, 10506, 10508, 10509, 10510, 10511, 10515, 10516, 10517, 10522, 10526, 10531, 10532 ve 10550 numaralı sokaklar ile Çelikler ve Gümürdülü bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

9 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 237 ve 238 numaralı sokaklar ile İbrahim Mete, İnönü, Oğuzhan, Timuçin, 592, 595 ve 600 numaralı sokaklar, Arif Hikmet Özbilin, Atatürk, İbrahim Akkaya, Mustafa Aydar, Payaslı Mehmet Efendi, Pişiriciler, Sabitoğlu, Süleyman Oğuz Cerit ve 591 numaralı sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 13.00 ile 17.30 saatleri arasında 582 numaralı sokak ile Emin Civelek, İbrahim Güler, İnönü, 240 ve 241 numaralı sokaklar, Akıncılar, Dumlupınar, Fevzi Çakmak, Oğuzhan, Tuğra, 242, 256 ve 276 numaralı sokaklar, Kınık, Oktar Cirit, Yunus Emre, Yüreğir, 585 numaralı sokak, Mustafa Aydar ve Payaslı Mehmet Efendi çevresi kesintiden etkilenecektir.

Yine 9 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 1. Murad, 2. Beyazıt ve 41001'den 41259'a kadar uzanan çok sayıda numaralı sokak ile Alparslan Türkeş, Arif Hikmet Aydın, Dabızlılar, Ekerler Çiftliği, Erol Kahraman, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Halil Çulha, Kanuni Sultan Süleyman, Maraşal Fevzi Çakmak, Mustafa Eren, Orhan Gazi, Osman Gazi Bulvarı, Öğretmen Mehmet Er, Payas, Tekeli ve Yıldırım Beyazıt çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 610 ve 612 numaralı sokaklar ile Burhanlıoğlu, İnönü, Kızılay, M. Koca Durmuş, M. Şerif Yiğit, Öğretmen Abdulkadir Ünlü ve İlyas Taner çevresinde kesinti uygulanacaktır. Aynı gün 09.30 ile 13.00 saatleri arasında 9000, 9009 ve 9017 numaralı sokaklar ile Değirmenli bölgesinde kesinti yapılacaktır. Ayrıca 13.00 ile 17.30 saatleri arasında İnönü, Kızılay, Nihal Atsız, Payaslı Mehmet Efendi, Sakarya, 596, 597, 598, 599 ve 601 numaralı sokaklar, Selimbey, Sırkıntılar, Süleyman Oğuz Cerit, 170, İlyas Taner, 171, 172 ve 173 numaralı sokaklar ile Cevher Dudayev, Çeçenistan, Hastahane, Mehmet Akif Ersoy ve Yavuz Sultan Selim çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 10010, 10012, 10018 ve 10019 numaralı sokaklar ile Avcılar bölgesi kesintiden etkilenecektir.

11 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 11217 numaralı sokak ve Yeşilova bölgesinde kesinti yapılacaktır. Aynı saatlerde H. Ökkeş Bulut, İnönü, 167, 168 ve 170 numaralı sokaklar ile Ali Caf, Cevher Dudayev, Dündar Taşer, İlyas Taner, Kemal Katıtaş ve Yavuz Sultan Selim çevresinde de kesinti uygulanacaktır. 13.00 ile 17.00 saatleri arasında 613 numaralı sokak ile Adnan Menderes, H. Ökkeş Bulut, Hacı Mehmet Efendi, İnönü ve Şehit Galip Güçlüoğlu çevresinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 13.30 ile 17.30 saatleri arasında İnönü, Şehit Galip Güçlüoğlu, 163 ve 164 numaralı sokaklar ile Ali Caf, Dündar Taşer, Kemal Katıtaş, M. Cemil Kırımlıoğlu, Selimiye ve Yavuz Sultan Selim çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca 09.30 ile 17.00 saatleri arasında İsali ve 6601 numaralı sokak çevresinde kesinti yapılacaktır.

Çukurova

Çukurova ilçesinde de şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı kesintiler yapılacaktır. 7 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında 89018, 89024, 89028 ve 89032 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Aynı gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 129025 numaralı sokak ile Can Vadisi Villaları ve Semiramis Villaları bölgesi kesintiden etkilenecektir. 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Türkmenbaşı ve Turgut Özal çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 Mart 2026 tarihinde 07.00 ile 09.00 saatleri arasında 130001, 130002, 130006, 130007, 130008 ve 130010 numaralı sokaklar ile Köyiçi, Küme Evleri, Yeşilvadi 4 Küme Evleri, Limon Çiçeği, Portakal Çiçeği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Tapantepe, Tapantepe Yolu, Fakılar, Karanfilköy Villaları, Turhan Cemal Beriker, Avadan, Bahçe, Günyurdu Merkez ve çevresindeki çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Arif Nihat Asya çevresinde kesinti uygulanacaktır. 11 Mart 2026 tarihinde ise 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 71301, 71315, 71317 ve 71319 numaralı sokaklar ile Alparslan Türkeş ve Kasım Ener çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seyhan

Seyhan ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında farklı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacaktır. 7 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 64003 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır. 12.30 ile 14.30 saatleri arasında 55059 numaralı sokak kesintiden etkilenecektir. Aynı gün 10.15 ile 15.00 saatleri arasında 86057'den 86120'ye kadar uzanan numaralı sokaklar ile Ali Çöğür ve Mehmet Fuat Dıblan çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. 10.30 ile 15.00 saatleri arasında 86045, 86049, 86068, 86079, 86081, 86083, 86085 ve devamındaki numaralı sokaklar ile Mehmet Fuat Dıblan çevresi kesintiden etkilenecektir.

7 Mart 2026 tarihinde ayrıca 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 45001'den 45165'e kadar uzanan çok sayıda numaralı sokak ile Turhan Cemal Beriker çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Mart 2026 tarihinde 07.00 ile 09.00 saatleri arasında Köyiçi, Küme Evleri, Limon Çiçeği, Portakal Çiçeği, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Tapantepe, Tapantepe Yolu, Fakılar, Karanfilköy Villaları, Turhan Cemal Beriker, Avadan, Bahçe ve Günyurdu Merkez çevresinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Karasoku, Sarıyakup, Saydam, Yeşilay, Debboy, Obalar, Kanal Boyu, Öğretmenler ve Şehit Nasif Namlı çevresi ile yüzlerce numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Mart 2026 tarihinde 10.15 ile 17.00 saatleri arasında Ahmet Cevdet Yağ, Havuzlubahçe, Metro Güzergahı ve çevresindeki numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir.

9 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Yolgeçen, Sınır ve 2001'den 4023'e kadar uzanan çeşitli numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Aynı gün 09.45 ile 17.00 saatleri arasında Ahmet Cevdet Yağ, Havuzlubahçe, Şehit Komando Binbaşı Mehmet Duman ve çevresindeki çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Turhan Cemal Beriker ve 94010, 94012, 94014 ve 94016 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Yeşilevler, Barış ve Güney Kıyıboyu çevresi ile 50100'den 51229'a kadar uzanan çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Mücahitler ve çevresindeki 73134'ten 73228'e kadar uzanan numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir.

11 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Yolgeçen, Sınır ve çevresindeki 2001'den 4023'e kadar uzanan numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yüreğir

Yüreğir ilçesinde de şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılacaktır. 7 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Çavuşlu, Dolaplı, İnneplihüyüğü, Kapı, Karagöçer, Meletmez, Sarımsak, Tabur, Adana Tuzla, Hakkıbey, Mehmet Akif, Yassıveren ve Tuzla Yolu çevresi ile 5008'den 5117'ye kadar uzanan çeşitli numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Ata, Cumhuriyet, Süleyman Vahit, Yasin Ortatepe, İnaplı, Kanal ve Kıyıboyu çevresi ile 1507'den 6214'e kadar uzanan çeşitli numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal, Firuza, Gülhatmi, Korgeneral Osman Erbaş, Mustafa Kemal Paşa, Ege Bağatur, Hasan Gürhani, Mithat Özsan ve Şehit Metehan Şahbaz çevresi ile 4267'den 4520'ye kadar uzanan çok sayıda numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

9 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kozan, Girne, Kadife, Kaktüs, Ihlamur ve çevresindeki 2399'dan 4010'a kadar uzanan numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.