Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi için geri sayım başladı. Haziran ayında yıllık bazda yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşen ABD tüketici enflasyonunun, Temmuz ayında enerji fiyatlarındaki dengelemelerin etkisiyle gerilemesi bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde.

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Temmuz ayı TÜFE verisi, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak. Verinin açıklanacağı saat, Türkiye saatiyle 15.30 olarak öne çıkıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun resmi yayın takviminde TÜFE verileri ABD Doğu Saati ile 08.30'da yayımlanıyor.

Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamı, küresel piyasaların yönü açısından yakından izlenecek. Özellikle beklenti ile açıklanan rakam arasındaki fark, verinin piyasalarda nasıl karşılanacağı açısından önem taşıyor.

Haziran ayında ABD tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,5 olarak gerçekleşmişti. BLS'nin Haziran ayına ilişkin resmi verisinde TÜFE'nin yıllık artışı yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

Temmuz verisi öncesinde piyasanın temel beklentisi ise yıllık enflasyonun bir miktar gerilemesi yönünde şekilleniyor.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD enflasyon beklentisinin genel yönü Temmuz ayında gerileme şeklinde. Haziran ayında yüzde 3,5 olan yıllık tüketici enflasyonunun, Temmuz ayında yüzde 3,4 seviyesine düşmesi bekleniyor.

Aylık bazda ise TÜFE'nin yüzde 0,1 oranında artış göstermesi öngörülüyor. Çekirdek enflasyonun da yıllık bazda yüzde 2,6-2,8 bandında yatay veya sınırlı düşüş eğilimini koruması bekleniyor.

Bu beklentilerin arkasındaki temel unsur olarak enerji fiyatlarındaki dengelemeler öne çıkıyor. Dolayısıyla Temmuz ayı TÜFE raporunda açıklanacak rakamların piyasa beklentilerine ne ölçüde yakın olduğu yakından takip edilecek.

YILLIK TÜFEDE YÜZDE 3,4 BEKLENTİSİ

Piyasa beklentilerine göre ABD'de yıllık TÜFE'nin Temmuz ayında yüzde 3,4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Böylece Haziran ayında kaydedilen yüzde 3,5'lik yıllık enflasyonun ardından sınırlı bir düşüş öngörülüyor.

Aylık TÜFE'de ise yüzde 0,1'lik artış beklentisi bulunuyor. Çekirdek enflasyonda ise yıllık bazda yüzde 2,6-2,8 aralığında bir görünüm bekleniyor.

Bu nedenle 12 Ağustos'ta açıklanacak veri, yalnızca manşet enflasyon rakamıyla değil, çekirdek TÜFE göstergesiyle birlikte değerlendirilecek.

EYLÜL FOMC TOPLANTISI ÖNCESİ ABD TÜFE VERİSİNİN ÖNEMİ

Temmuz ayı ABD enflasyon verisi, 16 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde takip edilen önemli veriler arasında bulunuyor.

Enflasyon verisinin beklentilerin hangi tarafında gerçekleşeceği, Eylül ayına ilişkin senaryolar açısından izlenecek. Özellikle enflasyonda soğuma işaretlerinin belirginleşip belirginleşmediği ve çekirdek göstergelerin nasıl şekillendiği veri sonrasında değerlendirilecek.

BEKLENTİNİN ALTINDA VERİ GELİRSE

Temmuz ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin altında kalması durumunda, enflasyonda soğuma emarelerinin belirginleşmesi ve Fed'in faiz indirim döngüsüne devam edebileceği veya sıkılaşma adımlarını sonlandıracağı algısının güçlenmesi bekleniyor.

Bu senaryoda piyasalarda rahatlama rallisi başlayabileceği öngörülüyor.

Özellikle yıllık TÜFE'nin beklenen yüzde 3,4 seviyesinin altında kalması ve çekirdek enflasyonun da beklentilerin daha aşağısında gerçekleşmesi, Temmuz ayı raporunun enflasyon görünümündeki soğuma açısından öne çıkmasına neden olabilir.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE VERİ GELİRSE

Temmuz ayı TÜFE verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde ise enflasyondaki baskının sürdüğüne yönelik değerlendirmeler gündeme gelecek.

Son dönemde bölgesel gerilimler ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar nedeniyle şahin tona geçen Fed üyelerinin, Eylül ayında yeni bir faiz artışını gündeme getirme riski piyasa fiyatlamalarına dahil olabilir.

Bu nedenle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak ABD TÜFE verisinde, hem manşet hem de çekirdek enflasyon rakamlarının piyasa beklentileriyle karşılaştırılması önem taşıyor.

ABD TÜFE VERİSİNDE PİYASANIN ODAĞI NE OLACAK?

Temmuz ayı ABD enflasyon verisi öncesinde piyasanın temel beklentisi, yıllık TÜFE'nin yüzde 3,4 seviyesine gerilemesi yönünde. Aylık TÜFE için yüzde 0,1 artış, çekirdek enflasyon için ise yıllık bazda yüzde 2,6-2,8 bandı öngörülüyor.

Bu nedenle açıklanacak rakamların beklentilerle karşılaştırılması, veri sonrası oluşacak senaryolar açısından belirleyici olacak.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanan TÜFE, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin fiyatlarındaki zaman içindeki ortalama değişimi ölçüyor.

12 Ağustos'taki Temmuz ayı raporu da bu kapsamda ABD'deki tüketici fiyatlarının son durumunu ortaya koyacak.