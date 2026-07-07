7-8 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Ömerli Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 75. Yıl Sokak ve çevresi ile mahallenin bazı bölümleri etkilenecektir.

Bağcılar

Barbaros Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 162, 167, 171 ve 220. sokaklar ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bağlar Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle 16. Sokak, Osman Paşa Sokak ve mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Mahmutbey Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle mahallenin bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Demirkapı Mahallesi'nde 1649. Sokak ile Maslak Sokak ve Mahmutbey Mahallesi'nde 2541 ile 2564 arasındaki sokaklar ile Gazi Mustafa Kemal, Millet, Şehit Hüseyin ve Şehit Mahmut sokaklarında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışmadan Başakşehir ilçesindeki Ziya Gökalp Mahallesi Taşkent Sokak da etkilenecektir.

Göztepe Mahallesi'nde 2313, 2331 ve 2332. sokaklarda 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Barbaros Mahallesi'nde 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173 ve 174. sokaklarda 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 16.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Şahintepe Mahallesi'nde Akarsu Çıkmazı, Akbaş, Doğan, Ersin, Eski İstanbul, Eski İstanbul Yolu, Gökçınar, Gülbağlar, Güney, Kartal, Köprü Yolu, Laçin, Martı, Nar, Sevinç, Vişne ve Çankaya sokaklarında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2738 ve 2746. sokaklar ile Abdullah Paşa, Akça, Boncuk, Civelek, Dağarcık, Deva, Hürriyet, Mehmetçik, Sefa, Seren, Tosun Paşa, Çilek, İkbal ve İlkay sokaklarında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başak Mahallesi'nde Ertuğrul Gazi, Kanuni Sultan Süleyman, Yeşil Vadi, Yıldırım Beyazıt ve Şeyh Şamil sokaklarında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şahintepe Mahallesi'nde aynı bölgelerde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında ayrıca abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kayabaşı Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle mahallenin bazı bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ziya Gökalp Mahallesi Taşkent Sokak, Bağcılar ilçesindeki deplase çalışması kapsamında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Beylikdüzü

Adnan Kahveci Mahallesi'nde Büyükdere, Davut Paşa ve Harbiye sokaklarında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Sokak'ta 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone bağlantı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Fatih Mahallesi'nde 850 ile 883 arasındaki ilgili sokaklar, 930, 959 ve 963. sokaklar ile Ondokuz Mayıs, Urfalılar ve Ünverdi sokaklarında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1056. Sokak'ta 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma Sultangazi ilçesindeki bazı bölgeleri de etkileyecektir.

Sarıyer

Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Sokak'ta 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Emirgan Mahallesi'nde Emirgan Koru ve Emirgan Korusu sokaklarında, Reşitpaşa Mahallesi'nde Değirmentepe Ayhan, Değirmentepe Aykan, Emirgan Koru, Gündüz Sefası, Osman Barlas, Özbahar ve Şehit Ali Mergen sokaklarında, İstinye Mahallesi'nde ise Boğaziçi, Fidanlık Çıkmazı, Goncalı Çıkmazı, Katar, Koru, Nadide Çıkmazı, Yeşilce Çıkmazı, Çakıroğlu Çıkmazı, Çamlıklı ve Çim Çıkmazı sokaklarında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım kapsamında yenileme çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

Cebeci, Uğur Mumcu ve İsmetpaşa mahallelerinin bazı bölümlerinde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Cebeci Mahallesi'nde 2450, 2450/1, 2451, 2452, 2453 ve 2454. sokaklar ile Atatürk, P ve Çanakkale Şehitleri sokaklarında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde ise 2308 ve 2311. sokaklar ile Eski Edirne Asfaltı, K ve Muhsin Yazıcıoğlu sokaklarında 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma Gaziosmanpaşa ilçesindeki Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nin bir bölümünü de kapsamaktadır.