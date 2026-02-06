6 Şubat 2023, Türkiye'nin yakın tarihine yalnızca bir afet günü olarak değil, toplumsal hafızada silinmeyecek bir kırılma noktası olarak kazındı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, saniyeler içinde on binlerce canı aldı, milyonlarca insanın hayatını geri dönülmez şekilde değiştirdi ve 11 ilde derin bir yıkıma neden oldu. Peki, 6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi kaç şiddetinde oldu, kaç dakika sürdü?

6 ŞUBAT DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta aynı gün içinde iki büyük deprem meydana geldi. İlk deprem, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yaşandı ve geniş bir coğrafyada hissedildi.

İlk sarsıntı, saat 04.17 sularında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak meydana geldi. Uykuda yakalanan milyonlarca insan için bu saat, depremin yıkıcı etkisini daha da artırdı.

İkinci büyük deprem ise ilkinden saatler sonra, saat 13.24'te, bu kez Elbistan ilçesi merkezli olarak yaşandı. Gün ortasında meydana gelen bu ikinci sarsıntı, ilk depremin ardından ayakta kalabilmiş çok sayıda yapının da yıkılmasına neden oldu.

6 ŞUBAT 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Türkiye'de ölçülen en yüksek büyüklükteki depremler arasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezleri tarafından açıklanan veriler, depremlerin olağanüstü enerjisini açıkça ortaya koydu.

Birinci Deprem (Pazarcık – Kahramanmaraş)

Saat: 04:17

Büyüklük / Şiddet:

7,8 Mw (USGS)

7,7 Mw (Kandilli Rasathanesi)

Etkisi: Çok geniş bir alanda hissedildi, ilk büyük yıkım bu sarsıntıyla başladı.

İkinci Deprem (Elbistan – Kahramanmaraş)

Saat: 13:24

Büyüklük / Şiddet:

7,6 Mw (Kandilli Rasathanesi)

7,5 Mw (USGS)

Etkisi: İlk deprem sonrası hasar gören yapıların büyük bölümü bu sarsıntıyla çöktü.

Her iki depremin de 7'nin üzerinde olması, yaşanan yıkımın neden bu denli ağır olduğunu bilimsel olarak açıklayan en önemli faktörlerden biri oldu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

Depremlerin süresi, yıkıcılık üzerinde belirleyici bir rol oynadı. 6 Şubat depremleri, yalnızca büyüklükleriyle değil, uzun sürmeleriyle de dikkat çekti.

Birinci deprem: Yaklaşık 65 saniye

İkinci deprem: Yaklaşık 45 saniye

Her iki depremin toplam süresi yaklaşık 110 saniye olarak kayıtlara geçti. Bu süre, yer kabuğunda olağanüstü bir enerji boşalması anlamına geliyor ve yapıların taşıma kapasitesini aşan zorlanmalara yol açtı.

Uzmanlara göre, bu denli uzun süren sarsıntılar, özellikle yapı kalitesi düşük bölgelerde yıkım oranını katbekat artırdı.

11 İLDE YIKIMA YOL AÇTI

Kahramanmaraş merkezli depremler, yalnızca merkez üssüyle sınırlı kalmadı. Türkiye'nin güneydoğusunda geniş bir alan doğrudan etkilendi.

Depremlerden ağır şekilde etkilenen iller şunlar oldu:

Kahramanmaraş

Hatay

Gaziantep

Adıyaman

Malatya

Şanlıurfa

Diyarbakır

Osmaniye

Adana

Kilis

Elazığ

Bu 11 ilde konutlar, kamu binaları, hastaneler ve altyapı sistemleri büyük zarar gördü. Bölgesel ölçekte yaşanan bu yıkım, depremin Türkiye tarihindeki en geniş etki alanlarından birine sahip olduğunu ortaya koydu.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Resmi açıklamalara göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Deprem bilançosunun diğer çarpıcı verileri ise şöyle:

Yaralı sayısı: 107 bin 213

Yıkılan bina sayısı: 38 bin 901

Arama kurtarma yapılan bina: 26 bin

Görev yapan toplam personel: Yaklaşık 650 bin

11 bin 488 uluslararası personel

35 bin 250 arama kurtarma personeli

142 bin güvenlik personeli

Barınma ihtiyacını karşılamak için:

350 çadır kentte 645 bin çadır

414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner kuruldu