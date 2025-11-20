21 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 21 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Cuma namazı, Müslümanların bir araya gelerek ortak bir ibadet ortamını paylaştığı, gönülleri birbirine yaklaştıran önemli bir ibadettir. Bu ibadetin vazgeçilmez unsurlarından olan hutbeler ise hem kişilere yol gösterir hem de toplumun bilinç ve duyarlılık düzeyini canlı tutar. 21 Kasım'e özel olarak hazırlanan bu haftaki hutbe, hem dini değerleri hatırlatıyor hem de bireylerin manevi ve toplumsal sorumluluklarına dikkat çekiyor. Böylece müminler hem dini bilgilerini tazeleme imkânı buluyor hem de toplumsal hassasiyetlerini güçlendiriyor.

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam geleneğinde özellikle cuma ve bayram namazlarında imamın cemate hitaben yaptığı dini konuşmayı ifade eder. Arapça "hitabe" kökünden türeyen hutbe, hem manevi rehberlik sağlayan hem de toplumsal bilinci canlı tutan bir yapıya sahiptir. Müslümanları bilgilendirmek, onlara nasihatlerde bulunmak ve toplumsal sorumluluklarını hatırlatmak hutbenin temel işlevleri arasındadır.

HUTBENİN ÖZELLİKLERİ

CUMA HUTBESİ

• Her hafta cuma günü, öğle vakti kılınan cuma namazından hemen önce okunur.

• Farz-ı kifaye niteliğindedir; yani bir topluluk tarafından yerine getirildiğinde diğer Müslümanlar sorumluluktan muaf olur.

• Aslı sünnete uygun olarak Arapça okunmakla birlikte, cemaatin daha iyi anlaması için birçok ülkede hutbenin bir bölümü yerel dillerde açıklanır.

BAYRAM HUTBESİ

• Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının ardından okunur.

• Bayram hutbesi, namazı tamamlayan bir unsur sayılır; ancak cuma hutbesi kadar dinlenmesi zorunlu değildir.

HUTBENİN BÖLÜMLERİ

BAŞLANGIÇ

• Genellikle "Elhamdülillah" ifadesiyle hutbeye giriş yapılır.

• Sonrasında Kelime-i Şehadet getirilir:

"Eşhedü en lâ ilâhe illallah" ve "Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh."

ANA KONU

• Bu bölümde Kur'an ayetleri, hadisler ve dini öğütlere yer verilir.

• Güncel olaylar üzerinden örnekler verilerek Müslümanların ahlaki, sosyal ve toplumsal bilincinin güçlendirilmesi hedeflenir.

DUA İLE BİTİŞ

• Hutbe, tüm Müslümanları kapsayan bir dua ile sona erer.

HUTBENİN HÜKÜMLERİ

• Cuma namazının sahih olabilmesi için hutbenin okunması şarttır.

• Hutbe esnasında konuşmak, başka işlerle uğraşmak veya dikkati dağıtacak davranışlarda bulunmak uygun görülmez.

• Cemaatin hutbeyi sükûnet içerisinde dikkatle dinlemesi gerekir.

