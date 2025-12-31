2025 Milli Piyango kime çıktı, geçen sene 2025 talihlisi kim?

31 Aralık gecesi noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte yılın en büyük ikramiyesi sahiplerini buldu. Toplam 600 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2025 yılına girerken şanslı talihlilerin hayatını değiştirdi. Peki 2025 Milli Piyango büyük ikramiyesi kime çıktı, hangi illere isabet etti?

2025 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 600 milyon TL'lik büyük ikramiye "1052448" numaralı bilete isabet etti. Büyük ödül, üç adet çeyrek bilet üzerinden dağıtıldı. Böylece her bir çeyrek bilet sahibi büyük ikramiyeden pay aldı.

Bu sonuçla birlikte 2025 yılbaşı çekilişi, son yılların en çok konuşulan çekilişlerinden biri oldu. Büyük ikramiyenin tek bir kişiye değil, birden fazla talihliye çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

2025 Milli Piyango büyük ikramiyesinin çıktığı iller de netleşti. Çeyrek biletlerin satıldığı şehirler şu şekilde açıklandı:

• Bursa (Osmangazi)

• Antalya (Muratpaşa)

• İzmir (Bergama)

Bu üç ilde satılan çeyrek biletler, büyük ikramiyeyi kazandırdı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde satılan biletlerin kazanması, yılbaşı çekilişine olan ilgiyi bir kez daha artırdı.

DİĞER BÜYÜK İKRAMİYELER DE SAHİPLERİNİ BULDU

2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde yalnızca 600 milyon TL değil, farklı tutarlarda birçok ikramiye de dağıtıldı. Çekilişte;

• 60 milyon TL

• 6 milyon TL

• 1,5 milyon TL

• 1 milyon TL

gibi yüksek tutarlı ödüller de farklı bilet numaralarına çıktı. Ayrıca amorti ve teselli ikramiyeleriyle birlikte binlerce kişi yeni yıla kazançla girdi.

Bu yönüyle 2025 Milli Piyango çekilişi, toplam ikramiye dağıtımı açısından da dikkat çekti.

GEÇEN SENE 2024 YILBAŞI TALİHLİSİ KİMDİ?

Geçtiğimiz yıl yapılan 2024 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlenmişti. 2024 yılında büyük ikramiye, tek bir tam bilete çıkmış ve talihli kişi Türkiye gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

2025 yılında ikramiye tutarının 600 milyon TL'ye çıkarılması, Milli Piyango tarihinin en yüksek ödüllerinden biri olarak kayıtlara geçti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango bilet sahipleri, yılbaşı çekilişi sonuçlarını resmi kanallar üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Bilet numarası girilerek;

• Büyük ikramiye durumu

• Amorti kazanımı

• Teselli ve diğer ikramiyeler

anında öğrenilebiliyor. Özellikle yılbaşı gecesinin ardından sonuç sorgulamalarında yoğunluk yaşandı.

2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİNE YOĞUN İLGİ

2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, bilet satışları açısından da büyük ilgi gördü. Günler öncesinden tükenen tam, yarım ve çeyrek biletler, yılbaşı akşamı milyonlarca kişinin ortak gündemi oldu.

Sosyal medyada sonuçlar anbean paylaşılırken, büyük ikramiyenin çıktığı numara kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

2025 YILINDA ŞANS YENİDEN DAĞITILDI

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi, 600 milyon TL'lik rekor ikramiyesiyle tarihe geçti. Bursa, Antalya ve İzmir'de satılan çeyrek biletler büyük ödülü kazandırırken, binlerce kişi de farklı tutarlarda ikramiye sahibi oldu.

Yeni yıla umutla giren vatandaşlar için 2025 Milli Piyango çekilişi, bir kez daha "şans kapıyı çalabilir" dedirtti.

