2002 Dünya Kupası Türkiye Kadrosu: 2002 Dünya Kupası Türkiye maçları ve sonuçları

Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından biri olarak kabul edilen 2002 FIFA Dünya Kupası performansı, aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada A Milli Futbol Takımı, dünya üçüncülüğüne ulaşarak Türk futbolunun uluslararası arenadaki en büyük başarısını elde etti. Peki, 2002 Dünya Kupası Türkiye kadrosunda kimler vardı? 2002 Dünya Kupası Türkiye maçları nasıl sonuçlandı? Detaylar...

2002 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE KADROSU

2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden oyuncular şu isimlerden oluştu:

Rüştü Reçber

Emre Aşık

Bülent Korkmaz

Fatih Akyel

Alpay Özalan

Arif Erdem

Okan Buruk

Tugay Kerimoğlu

Hakan Şükür

Yıldıray Baştürk

Hasan Şaş

Ömer Çatkıç

Mustafa İzzet

Tayfur Havutçu

Nihat Kahveci

Ümit Özat

İlhan Mansız

Ergun Penbe

Abdullah Ercan

Hakan Ünsal

Emre Belözoğlu

Ümit Davala

Zafer Özgültekin

Turnuva boyunca sergilenen takım performansı, kadroda yer alan futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleyle dünya futbol kamuoyunun takdirini topladı. Özellikle grup aşamasından itibaren elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin organizasyondaki ilerleyişinde belirleyici rol oynadı.

2002 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇLARI VE SONUÇLARI

Türkiye, 2002 Dünya Kupası’nda C Grubu’nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile mücadele etti. Grup aşamasında elde edilen sonuçların ardından son 16 turuna yükselen milli takım, organizasyonda tarihi bir başarıya imza attı.

C Grubu’nda İkinci Sırayla Tur Atladı

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında daha sonra dünya şampiyonluğuna ulaşacak olan Brezilya ile karşı karşıya geldi. Güney Kore’nin Ulsan kentinde oynanan mücadelede milli takım, Hasan Şaş’ın 45+2. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Ancak Brezilya, Ronaldo’nun 50. dakikadaki ve Rivaldo’nun 87. dakikadaki golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Grubun ikinci maçında rakip Kosta Rika oldu. Türkiye, Emre Belözoğlu’nun 56. dakikada attığı golle üstünlüğü yakalasa da Winston Parks’ın maçın son bölümünde kaydettiği golle mücadele 1-1 sona erdi.

Son grup karşılaşmasına 1 puanla çıkan Türkiye, Çin karşısında etkili bir performans sergiledi. Hasan Şaş’ın 6. dakikada, Bülent Korkmaz’ın 9. dakikada ve Ümit Davala’nın 85. dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrılan milli takım, Kosta Rika’nın Brezilya karşısında aldığı sonuçla birlikte grubu averaj üstünlüğüyle ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Son 16 Turunda Ev Sahibi Japonya Geçildi

Türkiye, son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden Japonya ile eşleşti. Miyagi’de oynanan karşılaşmada milli takım, Ümit Davala’nın 12. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline yükselme başarısı gösterdi.

Senegal Karşısında Gelen Tarihi Yarı Final Bileti

Çeyrek finalde rakip Senegal oldu. Osaka’da oynanan mücadelede normal süre golsüz eşitlikle tamamlandı.

Turnuvada uygulanan altın gol kuralı kapsamında uzatma dakikalarında sahneye çıkan İlhan Mansız, 94. dakikada attığı golle Türkiye’ye galibiyeti getirdi. Bu sonuçla milli takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve dünyanın en iyi dört takımı arasına adını yazdırdı.

Yarı Finalde Rakip Yeniden Brezilya Oldu

Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi grup aşamasında da karşılaştığı Brezilya oldu.

Karşılaşmanın tek golü 49. dakikada Ronaldo’dan geldi. Brezilya sahadan 1-0 galip ayrılarak finale yükselirken, Türkiye üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı. Diğer yarı final mücadelesinde Almanya, Güney Kore’yi 1-0 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

Dünya Üçüncülüğü Güney Kore Karşısında Geldi

2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Türkiye ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Daegu kentinde oynanan mücadelede milli takım maça hızlı başladı. Hakan Şükür 11. saniyede attığı golle takımını öne geçirirken, İlhan Mansız 12. ve 32. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı açtı.

Güney Kore’nin golleri ise 9. dakikada Yong ve 90+3. dakikada Chong Gug’dan geldi.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamladı. Hakan Şükür’ün maçın 11. saniyesinde kaydettiği gol ise Dünya Kupaları tarihinin en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.

Türk Futbol Tarihinde Özel Bir Sayfa

2002 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı’nın uluslararası arenadaki en büyük başarısı olarak Türk futbol tarihindeki yerini koruyor. Turnuva boyunca Brezilya, Kosta Rika, Çin, Japonya, Senegal ve Güney Kore karşısında sahaya çıkan Türkiye, elde ettiği dünya üçüncülüğüyle organizasyonun en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

Türk futbolunun unutulmaz başarıları arasında gösterilen bu performans, Dünya Kupası tarihindeki en önemli milli takım derecesi olarak kayıtlarda yer almaya devam ediyor.