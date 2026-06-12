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Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı
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Bir inşaat mühendisinin, cerrah olan eşiyle arasındaki maddi makasın açılması ve toplumsal baskılar nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı anlattığı itirafı büyük ses getirdi.

  • 33 yaşındaki inşaat mühendisi bir erkek, 85 bin TL maaş aldığını, cerrah eşinin ise 280 bin TL kazandığını belirtti.
  • Eşinin araba ve ev peşinatını ödediğini, tatillerin çoğunu eşinin karşıladığını ifade etti.
  • Babasının kendisine 'Erkek olmak para meselesidir' dediğini ve arkadaş ortamında tatil ödemesini eşinin yaptığını söyleyemediğini anlattı.

Dijital platformlarda paylaşılan bir aile içi ekonomik denge itirafı, toplumsal cinsiyet rolleri ve evlilikte maddiyatın yerini yeniden tartışmaya açtı. 33 yaşında bir inşaat mühendisi olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, kendisinden yaklaşık 3 kat daha fazla kazanan cerrah eşiyle yaşadığı süreci ve üzerinde hissettiği psikolojik baskıyı açık yüreklilikle paylaştı. 

"TATİLLERİMİZİN ÇOĞUNU EŞİM ÖDÜYOR"

3 yıllık evli olduklarını ve zamanla aralarındaki maddi makasın tersine açıldığını ifade eden genç koca, evlerindeki ekonomik tabloyu şu sözlerle özetledi: "33 yaşındayım, inşaat mühendisiyim. 85 bin maaş alıyorum. Eşim ise cerrah, 280 bin kazanıyor. Arabamızı eşim aldı, evin peşinatını eşim verdi. Tatillerimizin çoğunu da eşim ödüyor."

"ERKEK OLMAK PARA MESELESİDİR"

Paylaşımında, çevre ve aile baskısının kendi üzerinde yarattığı tahribata da değinen mühendis, Ramazan ayında babasıyla yaşadığı bir diyaloğu da aktardı. Sahurda babasının kendisine, "Erkek olmak para meselesidir, sen niye böylesin?" dediğini ve o an donup kaldığını itiraf eden genç adam, arkadaş ortamında uğradığı mahcubiyeti ise şu örnekle anlattı: "Dün arkadaş ortamında 'Tatile ne kadar verdiniz?' diye sordular. '60 bin' dedim. Aslında tatil 180 bindi ama ödemeyi eşim yaptığı için söyleyemedim."

"ERKEĞİN GURURU YAVAŞ YAVAŞ BİTİYOR"

İtirafının son kısmında evlilikte kadının yüksek gelirli olmasının erkek psikolojisindeki yansımasına dikkat çeken kullanıcı, "Kadın kazanınca evlilik bitmiyor belki ama erkeğin gururu yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar" diyerek dert yandı.

İşte gündem olan o paylaşım; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih :

kimin ne kazandığının bir önemi yokta, bu mühendis arkadaş 85 bine nasıl çalışıyor anlamadım? öğretmen bile 80 bin alıyor. tam zamanlı çalışan mühendis 150 den aşa aldığını düşünmüyorum. ayrıca eşimin benden fazla kazanması gurur kırıcı olmaz.

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