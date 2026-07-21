2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları 2026 (TAM LİSTE) TYT ile tercih yapılacak bölümler neler? TYT 2 yıllık ön lisans bölümleri

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine hazırlanan adaylar, 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları 2026 verilerini ve TYT puanıyla öğrenci kabul eden programları araştırmaya başladı. Ön lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar tercihlerini TYT puanı doğrultusunda yaparken, bazı programlar ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediyor. Peki, 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları 2026 kaç? TYT ile tercih yapılacak bölümler neler? TYT 2 yıllık ön lisans bölümleri

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2026

2026 yılında üniversite tercih işlemlerinde kullanılacak 2 yıllık üniversite bölümleri taban puanları 2026, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve önceki yerleştirme verileri doğrultusunda adayların en çok takip ettiği bilgiler arasında yer alıyor.

Ön lisans programlarına yerleşebilmek için adayların TYT puanı ile tercih yapması gerekiyor. Her bölümün taban puanı ve başarı sıralaması; kontenjan, tercih yoğunluğu ve yerleşen adayların puanlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Tercih yapacak adayların;

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunu,

Üniversitelerin kontenjanlarını,

Başarı sıralamalarını,

Önceki yılın taban puanlarını

birlikte değerlendirmeleri önem taşıyor.

TYT İLE TERCİH YAPILACAK BÖLÜMLER NELER?

TYT puanı ile devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan çok sayıda ön lisans programı tercih edilebiliyor. Bunun yanında bazı üniversitelerde bulunan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar da tercih sürecinde adayların karşısına çıkıyor.

TYT puanı ile tercih edilebilen ön lisans programları şunlardır:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ambalaj Tasarımı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Atık Yönetimi

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayıncılık

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Tahribatsız Muayene

Tapu ve Kadastro

Tarım Teknolojisi

Tarım Makineleri

Tarımsal İşletmecilik

Tarla Bitkileri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk Teknolojisi

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çini Sanatı ve Tasarımı

Çocuk Gelişimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Deniz Brokerliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Deri Konfeksiyon

Deri Teknolojisi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

Dış Ticaret

Dijital Fabrika Teknolojileri

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

Uçak Teknolojisi

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yaşlı Bakımı

Yat Kaptanlığı

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Emlak Yönetimi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

Endüstriyel Kalıpçılık

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

E-Ticaret ve Pazarlama

Ev İdaresi

Evde Hasta Bakımı

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Fizyoterapi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Gemi İnşaatı

Gemi Makineleri İşletme

Geoteknik

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Harita ve Kadastro

Hava Lojistiği

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İç Mekan Tasarımı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İkram Hizmetleri

İlahiyat (Önlisans)

İlk ve Acil Yardım

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makineleri Operatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

İşletme Yönetimi

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Kooperatifçilik

Kozmetik Teknolojisi

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültürel Miras ve Turizm

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Lojistik

Maden Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Maliye

Mantarcılık

Marina ve Yat İşletmeciliği

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mekatronik

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Mermer Teknolojisi

Metalurji

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Dekoratif Sanatlar

Mimari Restorasyon

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Moda Tasarımı

Moda Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Nüfus ve Vatandaşlık

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Ortopedik Protez ve Ortez

Otobüs Kaptanlığı

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pastacılık ve Ekmekçilik

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Posta Hizmetleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistliği

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Seramik, Cam ve Çinicilik

Silah Sanayi Teknikerliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sondaj Teknolojisi

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Şarap Üretim Teknolojisi

Tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda her program için kontenjan, öğretim türü, özel koşullar ve yerleştirme bilgileri yer alacaktır. Adayların tercih işlemlerini yalnızca resmi kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

TYT PUANI İLE TERCİH EDİLECEK 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLER LİSTESİ

TYT puanı ile tercih edilecek 2 yıllık ön lisans bölümler listesi, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim veren meslek yüksekokulları ile uygulamalı bilimler kapsamındaki ön lisans programlarından oluşuyor.

Tercih döneminde adaylar;

Programın taban puanını,

Başarı sıralamasını,

Kontenjan durumunu,

Özel koşullarını,

Eğitim süresini,

Öğretim türünü

ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu üzerinden inceleyerek tercih işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bunun yanında, TYT puanı ile tercih yapılabilen ön lisans programlarının dışında, ilgili üniversitelerin belirlediği koşullar doğrultusunda özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlar da bulunuyor. Adayların bu programlar için ilgili üniversitelerin ilan ettiği başvuru takvimini ve şartlarını ayrıca takip etmeleri gerekiyor.

2026 tercih döneminde kullanılacak resmi kontenjan, taban puanı, başarı sıralaması ve özel koşul bilgileri ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak olup, adayların tercihlerini yalnızca resmi kaynaklarda yayımlanan bilgiler doğrultusunda tamamlamaları tavsiye edilmektedir.