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Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin eğitim sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin eğitim sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti
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Milli Savunma Üniversitesi, Yalova'daki Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Üniversitesi, Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yalova'da düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. MSÜ'den yapılan açıklamada, "Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı'nda eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk milletine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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