16-17 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.00 arasında Hadımköy Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.00 arasında Hadımköy Mahallesi Ali Rıza Bey Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.00 arasında Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Sokak ve İbni Sina Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gümüşpala Mahallesi Demirören, Gayretli, Kuruçeşme, Kuyu, Mercan, Mesut ve Papatya sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Denizköşkler Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet, Dilek, Ersoy, Mert, Reyhan, Zafer, İyibaş, Şehit Serhat Şanlı ve Şen sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında Tahtakale Mahallesi Ayçiçeği ve Begonya sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yenibosna Merkez Mahallesi Arif Ağa, Billur 2, Hacı Arifbey, Münir Nurettin Selçuk, Nurettinbey ve Sadettin Kaynak sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı çalışma kapsamında Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi 59. Sokak, 60. Sokak ve Şehit Hasan Uzun Sokak da kesintiden etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.05 ile 17.00 arasında Kocasinan Merkez Mahallesi Bahçeli, Eski Edirne Yolu, Garip, Gazi, Gonca 1, Güneşli, Hanım, Mareşal Çakmak, Yenibosna Kocasinan Yolu, Yonca 2 ve İnönü sokaklarında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Kocasinan Merkez Mahallesi Göl, Irmak 1 ve Taşova sokakları ile Yenibosna Merkez Mahallesi Ali, Atatürk, Bahçıvan, Balkan, Barışkent Çıkmazı, Erdem, Ferit Sıdal, Göl, Kırçiçeği, Narçiçeği, Volkan 1, Yıldıztepe, Şair ve Şehit Ayhan Yıldız sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Fevzi Çakmak Mahallesi Başgil, Fatih, Karabekir, Sükûnet, Türkmen, Çiçek 1 ve İmren sokakları ile Çobançeşme Mahallesi Dikmen, Ergenekon, Fatih, Halitpaşa, Manavgat, Serik ve İbrahimpaşa sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Hürriyet Mahallesi Görücü, Horasan, Hürriyet, Korucu ve Poyraz sokakları ile Zafer Mahallesi Şelale Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Hürriyet Mahallesi Akpınar, Hürriyet, Pınarlı 1 ve Önder sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Başakşehir Mahallesi Anafartalar Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Başak Mahallesi Yunus Emre Sokak ile Başakşehir Mahallesi Anafartalar Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Başakşehir Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kayabaşı Mahallesi Satin ve Yiğitalp sokakları ile Şamlar Mahallesi İstiklal Sokak’ta SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Altınşehir Mahallesi 115. Sokak, Aybek, Gülten ve Osmanlı sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında Altınşehir Mahallesi Burçak, Osmanlı, Çetin ve Ömür sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi, Gökdemir, Görümlü, Günel, Girne, Köşe, Sinem, Takvim, Tatlı ve Şehit Polis Erdem Özçelik sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında Başakşehir Küçükçekmece Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beylikdüzü

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Turgut Reis Mahallesi 487. Sokak ve Adem Yavuz Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Kazım Karabekir Mahallesi 1031. Sokak ve 1043. Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Turgut Reis Mahallesi 515. Sokak, 516. Sokak, 517. Sokak ve Karaosmanoğlu Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Yenikent Mahallesi 662. Sokak ve Hacı Bektaş Veli Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gökevler Mahallesi 545. Sokak, 546. Sokak ve 564. Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 18.00 arasında Ardıçlı Mahallesi 789, 791, 793, 794, 795, 798 ve 824. sokaklar ile Ispartakule Sokak’ta kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında Süleymaniye Mahallesi 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 745, 746, 751, 757, 758, 759, 766, 767, 768, 769, 771, 783, 784, 797 ve 812. sokaklar ile Aziz Nesin, Hacı Bektaş Veli ve Ispartakule sokakları da kesintiden etkilenecektir.

Ayrıca Yenikent Mahallesi 601, 604, 655, 660, 662, 677, 678, 680, 681, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 699, 700 ve 710. sokaklar ile Gazi Osman Paşa ve Hacı Bektaş Veli sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Güven Mahallesi Tağmaç Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Silivri

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Selimpaşa Mahallesi 1021, 1022, 1023, 1052, 1055 ve 2088. sokaklar ile Ahmet Ziylan, Bekir, Halaskargazi, Mehmet Akif Ersoy, Yardım ve İzzet Gürçay sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Yeni Mahalle Cuma Çıkmazı, Kavaklı, Küpeli Çıkmazı, Misket Çıkmazı, Ses ve Çizgi sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Büyük Çavuşlu Mahallesi Arşimet, Bayındır, Büyükçavuşlu, Ergenekon, Fen Çıkmazı, Güven, Harşit, Hızıroğlu, Kocayemiş, Kimya, Mehmet Ali Uzer, Mersinağacı, Nalbant, Piyade, Safahat, Sezon, Tepeli Çıkmazı, Toya, Zerde, Çavuşoğlu, Öz Kanarya, İstanbul ve Şans Çıkmazı sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak ile Küçük Kılıçlı Mahallesi Cihat, Darvadi, Gülcük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Keşan, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer ve İsmail Kamil Kılıç sokaklarında ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında Fatih Mahallesi Fethi Elmas ve Yarbaşı sokakları ile Piri Mehmet Paşa Mahallesi Ahmet Kemalbey, Asımbey, Atatürk, Bekir Göksel, Bostan, Cami İçi, Fikret Gündoğan, Hüseyin Tufan, Kutsal, Küçükyalı, Marina, Piripaşa, Tuzhane, Yarbaşı, Yusuf Dibek, Ziyabey, İskele Geçidi ve İzzet Uluşahin sokaklarında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Belirtilen kesintiler, çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin sağlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilecektir.