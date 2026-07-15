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Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı

Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
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Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’na ait olduğu öne sürülen lüks yat üzerindeki tatil fotoğrafı büyük tartışma yarattı. Yatın, denizcilikte vergi ve denetim avantajı sağlayan "kolay bayrak" statüsündeki Marshall Adaları bayrağı taşıması, Türkiye'deki ekonomik kriz gündeminde tepkilere neden olurken, İmamoğlu cephesinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

  • Selim İmamoğlu'nun Instagram hesabından Marshall Adaları bayraklı bir yatta tatil fotoğrafı paylaştığı iddia edildi.
  • Marshall Adaları bayrağı, denizcilikte vergi muafiyeti ve esnek denetim sağlayan 'kolay bayrak' uygulaması kapsamında.
  • Selim İmamoğlu ve ailesinden fotoğrafla ilgili henüz resmi bir açıklama veya yalanlama gelmedi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun kişisel Instagram hesabından paylaştığı iddia edilen tatil karesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

"KOLAY BAYRAKLI" YAT 

Hızla yayılan tatil fotoğrafında yatta denizcilik sektöründe "kolay bayrak"olarak nitelendirilen ve başta vergi muafiyetleri ile esnek denetim standartları olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayan Marshall Adaları bayrağının dalgalandığı görüldü. 

"KOLAY BAYRAK" NEDİR? 

Deniz ticareti ve lüks yatçılıkta, gemi sahiplerinin kendi ülkelerindeki yüksek vergi, harç ve katı mevzuatlardan kaçınmak amacıyla gemilerini Marshall Adaları, Panama veya Liberya gibi ülkelerin siciline kaydettirmesi işlemidir. Bu durum, yat sahiplerine ciddi bir mali avantaj sağlar.

SESSİZLİK KORUNUYOR

Türkiye'deki güncel ekonomik kriz ortamı ve süregelen siyasi polemiklerin gölgesinde büyük tartışma yaratan fotoğraf karesiyle ilgili Selim İmamoğlu cephesinden ya da İmamoğlu ailesinden henüz resmi bir açıklama veya yalanlama gelmedi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAkula:

Ne var bunda pohunu çıkardınız herşeyin

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