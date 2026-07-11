11-12 Temmuz İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Deliklikaya Mahallesi’ndeki Sapanca Caddesi ve Fersah Caddesi’nde deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bahçelievler

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hürriyet Mahallesi’ndeki Ahmet Yesevi, Dumlupınar, Sümbül ve Tekin sokakları ile Zafer Mahallesi’ndeki Çam 1 ve Çınar 1 sokaklarında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki 29 Ekim Sokağı’nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beşiktaş

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Bebek Mahallesi’ndeki Dayıbey, Günaydın Yolu ve Küçükbebek sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Bebek Mahallesi’ndeki Cevdetpaşa, Dayıbey, Ehram Yokuşu, Germencik ve Küçükbebek sokaklarında da kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Adnan Kantek, Alipaşa, Atatürk, Eczacı Lütfü Ören, Hayri Uğur, Lise, Mektep, Naci Çam, Ramazan Semercioğlu, Sabri Pesen, Ziya Köktürk, Çetince, Özsoylar Çıkmazı, Öğretmen Cemal Aral, Öğretmen Nevzat Tekin, Öğretmen Nihat Erdem ve Şehitler sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki Armağan Çıkmazı, Atatürk, Bahçıvan, Bağ, Beyler, Birikim, Eğri, Hacı Osman, Mektep, Müftü Lütfü Davran Çıkmazı, Obalı, Ramazan Semercioğlu, Sakarya, Tahtaköprü, Tekke, Ulus, Vezir Ferhatpaşa ve Çiftlik sokakları ile Kaleiçi Mahallesi’ndeki Fetih ve Vezir Ferhatpaşa sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında Davutpaşa Mahallesi’ndeki 53. Sokak, Akdeniz Sokağı ve Niğbolu Sokağı’nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 1119. Sokak, 1126. Sokak ve Atışalanı Sokağı’nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Namık Kemal Mahallesi’ndeki 16. Sokak, 2. Sokak ve Namık Kemal Sokağı’nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Tuna Mahallesi’ndeki 666/1. Çıkmazı, 667. Sokak, 668. Sokak ve Tuna Sokağı’nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Namık Kemal Mahallesi’ndeki 16. Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte ve saatlerde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’ndeki Kırlangıç ve Yaşam sokakları, İstiklal Mahallesi’ndeki Cennet, Dilek ve Nur sokakları ile Şehitler Mahallesi’ndeki 2633. Sokak, Terslale Sokağı ve Çiftçi Sokağı’nda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güngören

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.30 ile 11.30 arasında Merkez Mahallesi’ndeki Azize ve Nane sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.