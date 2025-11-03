Yurttaş Birlikteliği: "Üniversite Gençliğinin Demokratik Mücadelesinin Yanındayız"

(ANKARA) - Sendika ve sivil toplum örgütlerinden toplam 33 kuruluşun oluşturduğu Yurttaş Birlikteliği, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde maskeli ve palalı bir grubun öğrencilere saldırmasına tepki göstererek, "Yurttaş Birlikteliği olarak, bizim bileşenlerimiz ve çocuklarımız olan üniversite gençliğinin demokratik mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz" açıklamasında bulundu ve 6 Aralık'ta emeklilerin bütçe hakkı için Tandoğan'da yapılacak mitinge katılmaya çağırdı.

Yurttaş Birlikteliği, Hacettepe Üniversitesi'nde bir grup saldırganın palalarla öğrencilere saldırmasına tepki göstererek, öğrencilere destek açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan eski CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan şunları söyledi:

"Üniversitelerin açılmasıyla birlikte farklı kampüslerde beslenme hakkı gibi temel hakları için seslerini yükselten, Filistin halkı ile dayanışmak için biraraya gelen öğrencilere, okul içindeki farklı gruplar tarafından saldırılar yapıldığı haberlerini aldık. Bu haberleri, yenileri izledi; 27 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde 'Reis değişimi' adıyla bir provokasyon gerçekleştirilmek istendi. Üniversite dışından yüzleri maskeli, ellerinde palalarıyla kampüse gelenlerin de desteğiyle öğrencilere saldırılmış, bir öğrenci kafasından, bir diğer öğrenci ise dizlerinden ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırı, metro girişindeki öğrencilere de yönelmiş ve öğrencilere şiddet uygulanmıştı. Ne var ki gözaltına alınanların, saldırganlar yerine mağdurlar olduğu haberi basına yansıdı. Palayla yaralandığı için muayene sırasını bekleyen bir öğrenci ve dayanışma için hastaneye gelen toplam 23 öğrenci hastaneden zorla gözaltına alınmıştı. Bu öğrenciler, daha sonra salındılar. Ancak, saldırıyı gerçekleştirenlerden gözaltına alınan oldu mu ve haklarında ne gibi bir işlem yapıldı henüz bilmiyoruz.

"Üniversite öğrencilerinin çok masum istemleri için dahi seslerini yükseltmelerine izin verilmek istenmiyordu"

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, bu grupla ilgili olarak 5 Mayıs 2024'te 'üç yıldır kampüste pek çok saldırıya karıştıkları ve kampüsün huzurunu bozdukları' açıklaması yapmıştı. Bu kez, grupları eşitleyen 'karşıt görüşlü gruplar' kurgusunu kullandı. Oysa bir tarafta elleri palalı, yüzleri maskeli, eğitimli profesyonel saldırganlar diğer tarafta yemek hakları için mücadele eden üniversite öğrencileri bulunmaktaydı. Saldırganların, farklı görüşlere, görüşle-fikirle yanıt vermeyi değil, şiddetle karşılamayı istedikleri açıktı. Üniversite öğrencilerinin çok masum istemleri için dahi seslerini yükseltmelerine izin verilmek istenmiyordu.

Bizler, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin yan yana geldiği, Yurttaş Birlikteliği olarak, hakları için mücadele eden Hacettepe öğrencilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Biliyoruz ki bu saldırı, geçmişten bugüne demokratik hakları için verdikleri mücadele ile ülkeyi demokratikleştiren gençliğin engellenmesi girişimidir. Gençliğin, 19 Mart'ta Beyazıt'tan başlayan, dalga dalga Ankara üniversitelerine yayılan demokratik talepleri yok sayılmak istenmektedir. Ancak yurttaşlar ve hak arama geleneğinin sürdürücüsü olan Yurttaş Birlikteliği olarak, bizim bileşenlerimiz ve çocuklarımız olan üniversite gençliğinin demokratik mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Bugüne kadar yanıtlanmadığı için, Türkiye'nin dört bir yanından yükselen soruları bugün bir kez daha soruyoruz: Ellerinde palalar, yüzlerinde maskelerle üniversitelilere saldıranlar kimlerdir? Bu çeteler kimler tarafından beslenmektedir? Saldırıya uğrayan üniversiteliler gözaltına alınırken saldırganlar da gözaltına alınmış mıdır? Haklarında ne gibi bir işlem yapılmıştır? Üniversitenin Sayın Kayyım Rektörü, daha dün üniversitenin huzurunu bozduklarını ifade ettiği bu saldırgan grupla ilgi bugün neden tutumunu değiştirmiştir? Olaya müdahale etmek amacı ile Üniversiteye giren emniyet güçleri, saldırganlara neden engel olmamışlardır? Bu konuda bir soruşturma söz konusu mudur?"

"İktidar, tek söz topraklarımızı yağmalayanların olsun istiyor"

İktidarın üniversite gençliğinin haklı istemlerini yerine getirmek için harekete geçmek yerine hareketsiz kaldığını vurgulayan Sarıhan, şöyle devam etti:

"Aksine, bu istemlere karşı şiddet uygulayanları engellemeyerek koruyor. Bu tutumu ile derinleşen yoksulluğun, emek sömürüsünün, geleceksizliğin, hak gasplarının karşısında susalım istiyor. Tek söz iktidarın, tek söz sermayenin, tek söz emperyalistlerin, tek söz topraklarımızı yağmalayanların olsun istiyor.

Kazanmadıkları tüm seçimleri yok sayıp ülkeyi kayyum siyasetiyle yönetmek istiyor. Demokratik seçimlerle seçilmiş yerel yönetim başkanları tutuklanıyor. Gerçeğin peşinde olan basın emekçileri ve kurumlar susturulmak isteniyor. Bugün Tele1'e bu nedenle kayyım atanıyor. Merdan Yanardağ' gözaltına alınıp, tutuklanıyor. Mezopotamya Ajans ve JinNews muhabirlerinin cezaları istinaf dairesince onanıyor.

Gençler, işçiler, kamu görevlileri, serbest çalışanlar, emekliler, kadınlar, erkekler, kısaca emekçiler, yurttaşlar... Susacak mıyız? Hayır.

Emek mücadelesini, haklar mücadelesini büyüteceğiz.

"6 Aralık'ta Tandoğan'dayız"

Üniversite gençliğinden, bütçe hakkı için mücadele eden toplumun geniş kesimlerine ve insanca bir yaşam mücadelesini büyüten emeklilere mücadelenin köprülerini kuruyoruz. 6 Aralık'ta emeklilerin bütçe hakkı için Tandoğan Meydanı'nda olacağız. Yıllarca topluma hizmet için dişini tırnağına takarak çalışmış, sayıları 17 milyona ulaşmış emeklilerin insan onurunu zedeleyecek bir yoksulluğa mahkum edilmesine karşı bütçe hakkımızı isteyeceğiz. Bütçe Hakkı mitinginde geleceksizleştirilen gençlikle, bütçe hakkını isteyen kamu emekçileriyle, Türkiye'nin dört bir yanında yoksulluğa karşı hakları için direnen emekçilerle, emeklilik hakkı talep edenlerle buluşacağız. Biliyoruz, onlar bir avuç, biz milyonlarız. Bütçe hakkımızı istiyoruz ve alacağız. Haksızlıklara karşı yan yana olduğumuz gibi mücadelede de yan yana olacağımıza inanarak, tüm yurttaşları, emeklilerin sesini çoğaltmak üzere 6 Aralık'ta Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz. "