Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli kar yağışı uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli kar yağışı uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre 28 Aralık 2025'te birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde 20 santimetreyi aşan kar yağışı öngörülüyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre 28 Aralık 2025 Pazar günü birçok ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri ile Ağrı, Kars ve Van'da 5-20 santimetre aralığında kuvvetli kar yağışı beklendiği; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetrenin üzerinde yoğun kar yağışlarının görülebileceği belirtildi.

Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp, Lice, Hazro ile Diyarbakır–Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkisi), Batman'ın kuzeyinde (Kozluk, Sason) ve Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı

Ünlülerin torbacısı, günler sonra açıkladı! Tahliye nedeni başkaymış
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış