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Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Depreme Dayanıklı Binaların Denetimini Önerdi

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Yoshinori Moriwaki, Siirt'te düzenlenen bir sempozyuma katılarak depreme dayanıklı binaların inşası için eksiksiz denetim yapılması gerektiğini belirtti. Moriwaki, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili bilgi verirken, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski olduğunu vurguladı. Ayrıca, yapı denetim sisteminin önemine dikkat çekti ve izinsiz binaların kontrolünün iyi yapılması gerektiğini söyledi.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, depreme dayanıklı binalar inşa edilmesi için denetimin eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi.

Japon uzman, Siirt'te İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na katıldı.

Geçirdiği kaza sonucu sempozyuma koltuk değnekleri ile katılan Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremlerle ilgili bilgi verdi.

Yoshinori Moriwaki, önümüzdeki süreçte Doğu Anadolu Fay Hattı'nın ilerisinde bir deprem riski bulunduğunu belirterek, "Bingöl, Karlıova, Muş, Bitlis, bu bölge diye söyleyebiliriz." dedi.

Siirt'in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7'den büyük bir depremin yaşanmadığına işaret eden Yoshinori Moriwaki, bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini aktardı.

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de "Deprem Dede" olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın, "Deprem öldürmez, bina öldürür." sözünü anımsatarak, bu söze katıldığını ifade etti.

Yapı denetim sistemiyle ilgili bilgi veren Yoshinori Moriwaki, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde bu sistemden geçen binaların hasar gördüğünü fakat çökmediğini gördüklerini belirtti.

"Doğru düzgün yaparsak bina çökmeyecek." diyen Yoshinori Moriwaki, "Sıkıntı ne? 21 milyon yapı stoku varsa maalesef yüzde 50'den fazlası izinsiz bina. Bunun için kontrolü iyi yapmak lazım." ifadelerini kullandı.

Yoshinori Moriwaki, konuşmasında ayrıca deprem tatbikatlarının ve yaşam üçgeninin önemine değindi.

Vali Kemal Kızılkaya, Japon uzman ve sempozyuma katkı sunanlara plaket takdim etti.

Sempozyuma, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile arama kurtarma ekipleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yoshinori Moriwaki Doğu Anadolu Türkiye Deprem Siirt Eğitim Güncel Haberler

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