YKS Türkiye şampiyonu görme engelli Serçe, üniversiteyi de birincilikle bitirdi

DOĞUŞTAN yüzde 60 görme engeline rağmen 2020 yılı YKS sınavında TYT alanında Türkiye birincisi olmayı başaran Halid Oğuz Serçe, Bahçeşehir Üniversitesi'nden de birincilikle mezun oldu. BAU'da her yıl birinci olan öğrenciye verilen 'Altın Beyin' ödülünü, BAU Global Başkanı Enver Yücel'in elinden alan Serçe, Cambridge'den yüksek lisans kabulü almayı başardı. Çocukluğundan beri bilim insanı olmanın çok havalı olduğunu düşündüğünü söyleyen Serçe, "Babamın biyoloji öğretmeni olmasının bilime olan ilgimde çok etkisi var. Bilim insanlarının giydikleri önlükten yaptıkları çalışmalara kadar hepsi bana çocukluğumdan beri çok havalı geliyordu" dedi.

BAU Global eğitim ağı üyesi Bahçeşehir Üniversitesi'nin, 2024-2025 yılı mezuniyet töreni, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 bin öğrencinin kep atma heyecanını yaşadığı törene Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyet Başkan Vekili Hüseyin Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

BİRİNCİYE ALTIN BEYİN ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından üniversitede dereceye giren öğrenciler anons edildi. BAU'da bu yılın birincisi yüzde 60 görme engeli bulunan Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Halid Oğuz Serçe oldu. İkinciliği Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden Habib Sundos Abdul Kader, üçüncülüğü ise İletişim Fakültesi'nden İletişim ve Tasarım bölümünden Sofiya Khajimetova kazandı. Serçe'ye ödülünü BAU Global Başkanı Enver Yücel verdi.

EĞİTİM HAYATI BAŞARILARLA DOLU

BAU'nun bu yılki birincisi Halid Oğuz Serçe, başarılarıyla adından söz ettirdi. Aslen Aydınlı, biyoloji öğretmeni bir baba ve ev hanımı annenin oğlu olan Halid Oğuz Serçe'nin doğuştan yüzde 60 görme engeli bulunuyor. Serçe'nin gözlük kullanmasına rağmen ders çalışırken yazıları görebilmek için çok yakından bakması, bilgisayarındaki harfleri büyüterek okuması gerekiyor. Ancak Halid Oğuz Serçe, görme sorunlarına rağmen engel tanımayarak eğitim hayatında önemli başarılara imza attı. Okul başarısı sayesinde Uğur Okulları Aydın Kampüsü'nde yüzde yüz burs almayı başaran Serçe, 2020 yılında girdiği üniversite sınavından da TYT alanında Türkiye şampiyonu oldu. YKS TYT'de birinci, eşit ağırlıkta ise Türkiye ikincisi olan Serçe, tam bursla kayıt yaptırdığı Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Psikoloji bölümüne devam ederken yan dal yaparak 'Moleküler biyoloji ve genetik' bölümüne de kayıt yaptırdı. Serçe, iki farklı bölüm okumasına ve görme engeline rağmen 2025 yılındaki BAU mezunları arasında da birinci oldu. Okulunu birincilikle bitiren Serçe, İngiltere'deki dünyanın en saygın üniversitelerinden olan Cambridge Üniversitesi'nden yüksek lisans için kabul almayı da başardı.

SERÇE: HAYALİM TÜRKİYE'DE BİR LABORATUVAR KURMAK

2020 YKS'de TYT alanında Türkiye birincisi olan ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden birincilikle mezun olan Halid Oğuz Serçe, başarı hikayesini ve gelecek hedeflerini anlattı.

Halid Oğuz Serçe, "Bir şey yapmak istiyorsanız okulda ilerlemeye başlayın. O yolda sizi zaten kimse tutmayacaktır diye tahmin ediyorum" dedi. Serçe, haftada yaklaşık 5 gün okulda olduğunu, derslere, laboratuvara veya arkadaşlarına vakit ayırdığını ifade etti.

"İkinci evim diyebilirim bu bağlamda gerçekten" diyen Serçe, laboratuvarın 22.30'da kapanma saati olduğunu ve güvenlik görevlilerinin kendisini çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti.

'NE YAPARSAN AŞKLA YAP'

Serçe, başarıyı "Sevgi ve aşkla yapmak her şeyin başında. Kesinlikle" sözleriyle açıkladı. Ne yapacağını erken keşfetmesinin işlerini kolaylaştırdığını ifade etti. En çok ilgisini çeken derslerin fizyolojik psikoloji ve cinsiyet psikolojisi olduğunu belirten Serçe, bu derslerin dünyaya bakışını değiştirdiğini söyledi.

'GELECEK PLANI TÜRKİYE'YE DÖNMEK'

Cambridge'de yüksek lisans yapacak olan Serçe, doktora ve doktora sonrası çalışmalarını Birleşik Krallık'ta tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmek istediğini açıkladı. Türkiye'de bilim üniversitelerinden birinde laboratuvar kurma hayalini paylaştı.

İDOLÜ GAZİ YAŞARGİL

Gazi Yaşargil'i idol olarak gördüğünü" söyleyen Serçe, "Beyin çalışmak istediğim zaman direkt o karşıma çıktı" dedi.

ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIĞIM ARKADAŞLARIM VAR

Türkiye birincisi olarak vakıf üniversitesi tercihiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Serçe, şunları söyledi:

"Hedefim sinir bilim alanında ilerlemek olduğu için psikoloji bölümünü tercih ettim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde önemli hocalar olduğunu görmüştüm. Sinir bilimi hedeflediğim için okulda psikoloji laboratuvarı bulunması da tercihimde önemli etkenlerden oldu. Ayrıca, moleküler biyoloji ve genetik bölümünü de aynı anda okuma olanağı vardı. Bunları düşünerek üniversiteyi seçtim. Burslu olarak bir vakıf üniversitesinde okurken yalnızlık çekeceğimi, proje çalışmalarında arkadaş bulmakta zorlanacağımı söyleyenler olmuştu. Ancak burada çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Bursla gelmeyen ama çok başarılı arkadaşlarım var. İnsanlar belki üniversite sınavına hazırlanırken, ilgilerini çekmeyen derslere odaklanamayabiliyor. Ancak istedikleri, hedefledikleri bir bölüm olunca sanırım farklı bir ışık parlıyor. ve çok başarı olabiliyorlar. Buradaki bazı arkadaşlarımın gösterdikleri başarılar bana bunu hissettirdi."

'ÇOCUKLUK HAYALİ BİLİM ADAMI OLMAK'

Çocukluğundan beri bilim insanı olmanın çok havalı olduğunu düşündüğünü söyleyen Serçe, "Babamın biyoloji öğretmeni olmasının bilime olan ilgimde çok etkisi var. Bilim insanlarının giydikleri önlükten yaptıkları çalışmalara kadar hepsi bana çocukluğumdan beri çok havalı geliyordu" diyerek hedeflerini anlattı.

CAMBRIDGE'DE YÜKSEK LİSANS

Halid Oğuz Serçe, Cambridge Üniversitesi'ne kabulü ve gelecekteki hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunurken "Cambridge Üniversitesi'nden kabul aldım. Bu kabulde 3.5 yıldır süren laboratuvar çalışmalarımızın etkisi olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki ekim ayında İngiltere'ye giderek Cambridge'de 'Makine öğrenmesi kullanarak beyindeki bağlantıları daha iyi anlamak' konulu yüksek lisans derslerine başlayacağım. Sonrasında İngiltere'de doktora yapmak ve akademik alanda gelmek istediğim en üst noktaya gelmek istiyorum. Daha sonra ülkeme dönmek ve burada akademik çalışmalar yapmayı, öğrenci yetiştirmeyi hedefliyorum" dedi.

'AŞAĞI SONSUZ KAYDIRILAN UYGULAMALARDAN UZAK DURUYORUM'

Sınavların bitmesinin ardından birkaç saat bilgisayar oyunu oynamaktan keyif aldığını söyleyen Serçe, sosyal medya kullanımına da dikkat ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bazı uygulamalardan, alanımla ilgili videolar izliyorum. Farklı okullardan benzer hedeflerimiz olan arkadaşlarımla iletişim kurduğum bir sosyal medya uygulamam var ama aşağı doğru sonsuza kadar kaydırılabilen uygulamalardan uzak durmaya çalışıyorum. Hiç yapmıyorum demiyorum diyemem ama kaçınıyorum. Çünkü o alana girince kopmak mümkün değil. Vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor. Vicdanen bu durum beni rahatsız ediyor. O nedenle o alanda olmak yerine uzak durmayı tercih ediyorum."

YÜCEL: HEDEFİNİZ MUASIR MEDENİYETLERİN ÜSTÜNE ÇIKMAK OLSUN

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan BAU Mütevelli Heyet Başkan Vekili Hüseyin Yücel, "Hayatınız boyunca ne yaparsanız yapın, bir kırmızı çizginiz olsun: O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışmak olsun. Bu hedef, bir dönemin değil, her dönemin yol haritasıdır. O çizgi, sizi hem bireysel hem toplumsal olarak daha yükseğe taşıyacak en güçlü rehberdir" dedi.

Öğrencilere toplum için çalışmayı tavsiye eden Yücel, "Lütfen hayatı sadece kendi başarınız etrafında kurgulamayın. 'Toplum için ne yapabilirim? İnsanlık için nasıl fayda sağlayabilirim?' diye sorun kendinize. Çünkü gerçek başarı, başkalarının hayatına dokunduğunuzda başlar" diye konuştu.

HATİPOĞLU: ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu öğrencileri tebrik ederek BAU'nun uluslararası derecelendirme kurumu Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 başarısına vurgu yaptı. Hatipoğlu, "Dünya 59'uncusu olarak çok önemli bir başarıya imza attık. Bu başarı, üniversitemizin küresel düzeydeki vizyonunun, kararlılığının ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki etkinliğinin tescilidir. Bu sıralamada ayrıca; cinsiyet eşitliğinde dünya 2'ncisi, nitelikli eğitimde dünya 7'ncisi; barış, adalet ve güçlü kurumlar alanında dünya 50'ncisi olmamız, üniversitemizin bilim ekosistemine katkı sağlarken, toplumları dönüştüren bir etki oluşturduğunu da göstermektedir" dedi.