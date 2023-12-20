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Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi

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YSK'nın kararıyla 30 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri belirlendi. 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak 30 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi

32 İLDE OY VERME SAATLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi

Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi. Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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