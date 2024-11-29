Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 10. gününde devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

10 GÜNDÜR DEVAM EDEN DAVADA ÇARPICI GELİŞME

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salon ve önünde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. 18 Kasım'da başlayan ve 22'si tutuklu 40 sanığın savunma yaptığı duruşmada bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı.

EMRULLAH ERDİNÇ GELİŞMEYİ DUYURDU

Gazeteci Emrullah Erdinç soruşturma kapsamında kapatılan özel hastanelere kayyum atandığını açıkladı. Erdinç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; "MASAK Soruşturmada adı geçen sağlık kuruluşlarının hesaplarını incelemeye aldı. Soruşturmada adı geçen özel sağlık hizmeti veren kuruluş ve şirketlerden hastanelerin çalışma ruhsatlarının Sağlık Bakanlığınca iptal edildiği, bu nedenle hastanelerin faaliyetlerine son verilerek içinde bulunan hastaların başkaca hastanelere nakledildiği, hastanelere ait ilaç gibi tıbbi tedavide kullanılan materyallerin bozulma riskinin ortaya çıktığı, bu nedenlerle gerek kamunun zarara uğradığı gerekse de vatandaşların mağduriyetine neden olunma riskinin ortaya çıktığı, tüm bu olumsuz durumlara mani olunabilmesi amacıyla söz konusu Hastanelerin ancak Ceza Muhakemesi Kanunu 133. maddesinde düzenlenen "Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini" müessesi kullanılarak kayyım aracılığıyla yani Devlet eliyle yönetilerek tekrar faaliyete geçirilmesinin sağlanması suretiyle mani olunabileceği,

Bu kapsamda Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini için Sulh Ceza Hakimliğinden 27 Kasım 2024 günü Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinden istenen ve kabul edilen kayyım talebi ile

1- Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece "Avcılar Hospital Hastanesi"

2- Doğamed Sağlık Hizmetleri https://San.ve Tic. A.Ş, bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Doğa Hospital Hastanesi"

3- Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel TRG Hospitalist Hastanesi' ve 'Silivri Kolan Hastanesi"

4- Güney Hastanesi Sağlık Hiz Ltd Şti, bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Esenler Güney Hastanesi"

5- Beymed Sağlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Birinci Hastanesi"

6- Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Avrupa Şafak Hastanesi" ve "Özel İstanbul Şafak Hastanesi'

7- Refik Arslan Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Bağcılar Şafak Hastanesi"

8- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Reyap İstanbul Hastanesi" ve "Çorlu Reyap Hastanesi" kayyum atanmasına karar verildi."

5 HASTANEYE DAHA KAYYUM

Erdinç'in verdiği bilgilerin ardından 5 hastane ve şirkete daha kayyum atandığı bildirildi:



-Medilife Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve Yonca Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Bağcılar Medilife Hastanesi " ve "Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi"

-Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketinin tamamı,

-Gmz Sağlık Hizmetleri İnş. Ve Tur. Lim. Şti. Şirketinin tamamı,

-Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş Şirketinin tamamı.

Böylece kayyum atanan hastane sayısı 13'e yükseldi.