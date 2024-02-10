Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını açıkladı. İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara adayı Suat Kılıç, İzmir adayı ise Cemal Arıkan oldu.

Yeniden Refah Partisi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi. "94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz" sloganıyla bir araya gelen partililer "Mücahit Erbakan" sloganları attı.

"MİLLETİMİZİ AHLAKLI BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMAYA HAZIRIZ"

Toplantıda kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Toplantımızı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu salona iyi bakın. Bu salon yeni bir dönemin başladığının işaretidir. Biz davamızın erlerine maaş, makam aracı vermiyoruz. Tam tersine bu dava erleri bir de kendileri para harcıyor, külfetlere katlanıyor. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye ve dünyada beş ayda yüzde 80 büyüyen başka bir parti var mı? Bu 1969'da çekilen besmelenin bereketinin devam ettiğini gösteriyor. Milli görüş sadece bir siyasi hareket değildir: ahlak, merhamet, liyakat, feraset demektir. Artık milli görüş vaktidir. Milletimizi ahlaklı belediyecilikle tanıştırmaya hazırız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki başarılarının 2028'de iktidar yolunu açacağını söyleyen Erbakan, şunları söyledi:

"Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz. Çocuk spor okullarıyla spora teşvik edeceğiz. Dilendirilen çocukları şefkatli ellere teslim edeceğiz. Mahallelerde gençlik konseyleri kuracağız. Gençlerimize sinema tiyatroya gidebilmeleri için Genç Refah Kart vereceğiz. Kadınlarımız için psikolojik destek ve kanser gibi hastalıklarda erken teşhis için refah sağlık birimlerini hayata geçireceğiz. Belediyede çalışan kadınlar için çocuklarını bırakacakları kreş açacağız."

"SAHİPSİZ KÖPEKLERİ KISIRLAŞTIRIP BARINAKLARA YERLEŞTİRECEĞİZ"

Sahipsiz köpekleri barınaklara yerleştirileceklerini de belirten Fatih Erbakan, "Bu barınakları her isteyen internet üzerinden 24 saat canlı olarak izleyebilecek. Şehirlerimizin sokaklarındaki bütün başıboş köpekleri düzenli bir şekilde toplayacak, kısırlaştırıp bu barınaklara yerleştireceğiz. Barınaklarımızda mutlaka yeterli sayıda veteriner ve uzman görev yapacak" diye konuştu. Erbakan açıklamaları sonrası Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını da paylaştı.

3 büyükşehirdeki YRP adayları;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç

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