YENİ Partili Pala, 2027 sağlık bütçesini şehir hastanelerinin rehin aldığını söyledi

Pala, Türkiye'de yaşam süresindeki artışın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi'nin gerisinde kaldığını, erkeklerin Avrupa Bölgesi'ne göre 3,6 yıl, kadınların ise 3,1 yıl daha kısa yaşadığını söyledi. TÜİK verilerine göre, 2015'ten bu yana erkeklerde sağlıklı yaşam süresinin kısaldığını, kadınlardaki artışın ise sınırlı kaldığını söyledi.

Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin Meclis araştırma komisyonunun 101 öneride bulunduğunu belirten Pala, "Ben size sordum, Bakanlık olarak bu 101 önerinin kaçını ne yaptınız diye? Maalesef yanıt veremediniz. Dolayısıyla ne olduğu konusunda bilgimiz yok" diye konuştu.

"ERKEN ÖLÜMLERİN YÜZDE 92'Sİ ÖNLENEBİLİR"

Erken ölümlerin temel nedenleri arasında obezite, tütün kullanımı ve hava kirliliğinin geldiğini kaydeden Pala, bu alanlarda gerekli adımların atılması halinde erken ölümlerin yüzde 92'sinin önlenebileceğine işaret etti.

Obezite ve obezite öncesi durumun arttığına dikkati çeken Pala, kadınlarda bu oranın, 2008'de yüzde 45,9 iken 2025'te yüzde 57'ye, erkeklerde ise yüzde 49,2'den yüzde 61,8'e yükseldiğini belirtti. Pala, "Sayın Bakan, sokaklarda, caddelerde insanların boyunu kilosunu ölçmekle demek ki bu iş olmuyor. Bakanlığın bu işe çok daha ciddi önem vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de solunum yolu enfeksiyonlarının ölümlerde ikinci sırada yer aldığını, bunun en önemli iki nedeninin tütün kullanımı ve hava kirliliği olduğunu belirten Pala, tütün kullanımına ilişkin hedeflerin, mevcut verilerle örtüşmediğini savundu.

Pala, 2027 yılı için tütün kullanım oranının, yüzde 28,5 olarak hedeflendiğini, 2026 yılı hedefinin ise yüzde 29 olduğunu anımsatarak, TÜİK'in 2025 verilerinde tütün kullananların oranının yüzde 33,2 olarak açıklandığını söyledi. Tütün kullanımında 2010'dan bu yana sürekli artış yaşandığını ifade eden Pala, şöyle konuştu:

"Maalesef bu artışı önleme konusunda Sağlık Bakanlığı iyi bir performans gösteremedi. Üstelik tütün endüstrisinin etkisinin de yüksek olduğu ülkelerden birisi olarak biliniyor. Duyuyoruz, tütün endüstrisi şu anda Meclis'te bazı milletvekillerini ziyaret ederek elektronik sigaranın yasallaştırılması için çaba gösteriyor. Bunu da burada not etmiş olayım. Bu Türkiye'de özellikle gençlere, kadınlara karşı çok büyük bir hata olur. Asla bunun Meclis'ten geçmemesi gerektiğini vurgulamış olayım."

PALA, BÖLGESEL SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Bebek ölüm hızında gerileme yaşanmasını olumlu bulduğunu ancak iller arasındaki eşitsizliğin sürdüğünü belirten Pala, Tunceli'de binde 2,7 olan bebek ölüm hızının Şanlıurfa'da binde 13,7'ye çıktığını söyledi.

Şanlıurfa ve Gaziantep'teki durumun yıllardır değişmediğini ifade eden Pala, toplam doğurganlık hızındaki düşüşle üreme sağlığı sorunları arasındaki ilişkiye de dikkati çekti.

Üreme sağlığı konusunda karşılanmamış ihtiyaçlara ilişkin en son verinin 2018 yılına ait olduğunu belirten Pala, "Neden bu konuda çalışmıyorsunuz? Neden bu konuda topluma bilgi vermiyorsunuz?" diye sordu.

Sağlık hizmetlerine erişimdeki bölgesel eşitsizliklerin yatak ve yoğun bakım kapasitesinde de görüldüğünü kaydeden Pala, 10 bin kişiye düşen yatak sayısının Elazığ'da 53, Şırnak'ta 13 olduğunu söyledi. Yoğun bakımda ise 10 bin kişiye düşen yatak sayısının Isparta'da 11'e yaklaştığını, Şırnak'ta 2 olduğunu belirten Pala, Bursa'daki kapasite yetersizliğini de gündeme getirdi. Pala, "Benim milletvekili olduğum ilde 5, Türkiye ortalamasının çok altında. Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olmasına rağmen her gün yoğun bakım yatağı arıyoruz. Artık ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bakanlığınız bu eşitsizlikleri giderme konusunda hiç iyi bir performansa sahip değil" dedi.

"AŞILAMADA KORKUNÇ BİR DURUMDAYIZ"

Aşılama oranlarındaki düşüşe de dikkati çeken Pala, İstanbul'da karma aşının üçüncü doz oranının yüzde 98,5'ten yüzde 89'a, Türkiye genelinde ise yüzde 98,8'den yüzde 94'e gerilediğini ifade etti.

Bu tablonun bulaşıcı hastalıklar ve aşıyla önlenebilen hastalıklar açısından risk oluşturduğunu savunan Pala, DSÖ verilerine göre bu yıl ciddi bir kızamık salgını yaşandığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın 12 yıldır bu hastalıklara ilişkin dağılım verilerini DSÖ'ye sunmadığını öne süren Pala, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanım hiç söz etmediniz. Aşılamada korkunç bir durumdayız. Bizim soru önergelerimize yanıt vermiyorsunuz, Dünya Sağlık Örgütü'ne yanıt vermiyorsunuz. Bunlara yanıt vermeyerek, bunların gizli kalmasını sağlayarak sanki ortada bir şey yokmuş diye düşünüyorsanız böyle bir hayat yok. Çünkü hakikatin peşinde koşan bu ülkede bilim insanları ve gazeteciler var."

126 SAĞLIK TAŞINMAZI SATIŞA ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla 126 sağlık taşınmazının satışa çıkarıldığını, açılan davalar ve tepkilerin ardından bunlardan 110'unun satışından vazgeçildiğinin açıklandığını, 16 taşınmazın ise satış kapsamında kaldığını belirterek, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na, "Bu 126 taşınmazı neden satışa çıkardınız? Neden satılmasından vazgeçtiniz? Bu 16'sından neden vazgeçmediniz?" diye sordu.

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Eskişehir Hava Hastanesi, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Bursa Memleket Hastanesi'nin bulunduğunu belirten Pala, özellikle köklü hastanelerin satışa çıkarılmasını eleştirdi, Elazığ'daki hastanenin 100 yıllık olduğunu ve bölgeye hizmet verdiğini aktardı.

Kayıhan Pala, kent merkezindeki devlet hastanelerinin kapatılmasına da tepki göstererek, "Sayın Bakan, 'şu hastaneler olmasa Sağlık Bakanlığı'nı ne güzel yönetirdim' diyen bir bakan olmak istiyorsanız, tarihe böyle geçmek istiyorsanız olabilir. Biliyorsunuz tarihte bir de böyle Milli Eğitim Bakanı var ama ben bu tutumu doğru bulmuyorum. Özellikle köklü hastanelerin satılması, devredilmesi, yıkılması yerine bunların yaşatılması uygun olur" diye konuştu.

HATAY'DAKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Hatay'daki sağlık hizmetlerinin koşullarına ilişkin fotoğrafları da komisyonda gösteren Pala, 329 aile hekiminin 21 metrekarelik konteynerlerde hizmet sunduğunu söyledi.

Antakya'daki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde personelin ellerini yıkayabileceği bir lavabonun dahi bulunmadığını belirten Pala, fotoğrafların geçen hafta çekildiğini ifade ederek, Bakan Memişoğlu'na birlikte Hatay'a gitme çağrısı yaptı.

Sağlık hizmetleri için kaynak bulunmadığı yönündeki açıklamaları eleştiren Pala, HPV aşısının uygulanması konusunda önceki Sağlık Bakanı döneminde verilen sözleri anımsatarak, "HPV aşısını sizden önceki Bakan orada otururken söz verdi, siz de 'evet' dediniz. Sonra anladığım kadarıyla vazgeçmek üzeresiniz. Kaynak yokluğu üzerinden bu ülkede HPV aşısının uygulanmaması söz konusu değil" dedi.

Fon vurgununa ilişkin 20 milyar dolarlık tutarı örnek gösteren Pala, bu kaynağın 1,27 milyar doz HPV aşısına, 556 bin kanser hastasının yenilikçi ilaç ihtiyacının karşılanmasına veya 60 bin yeni aile sağlığı merkezi yapılmasına denk geldiğini söyledi. Pala, "Dolayısıyla kaynak yokluğu değil, kaynakların kullanımında sıkıntılar var" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANELERİ BÜTÇEYİ REHİN ALMIŞ DURUMDA"

Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı'nın soru önergelerine yanıt vermeme oranının yüzde 69,1 olduğunu, kendi hesaplamasına göre bu oranın yüzde 71'e çıktığını belirterek, Bakanlığın soru önergelerine yanıt vermemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerine ayrılan kaynak ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün bütçesini karşılaştıran Pala, şehir hastanelerine yaklaşık 160 milyar lira kaynak aktarıldığını, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ise yaklaşık 24,5 milyar lira bütçeyle yetinmek zorunda kaldığını belirtti.

Şehir hastanelerine dört yıllık perspektifte 695 milyar lira aktarılmasının planlandığını ifade eden Pala, önceki açıklamalarda 25 yılda bir kente 23,4 milyar lira ödeme yapılacağının belirtildiğini anımsatarak, "Soruyorum, yalnızca bu yıl ne kadar ödediniz? Öngörülenin üzerinde bir ödeme olduğu çok belli" dedi.

Özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payının artırılmasına yönelik yaklaşımı da eleştiren Pala, özel sektörün payı arttıkça eşitsizliklerin de arttığını belirterek, "Bütçe yetersiz, dağıtım tercihleri yanlış ve şehir hastaneleri hala bütçeyi rehin almış durumda. Sayıştay bulgularına baktığımızda 2020 ile 2025 arasında şehir hastanelerinde çok ciddi bulgular var, bu devam ediyor. Dolayısıyla sağlık sistemi açısından yapılması gereken yeni bir vizyon, ticaret değil, hak temelli bir sistem" diye konuştu.