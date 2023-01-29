Yazıcıoğlu davasında beraat kararı istinafta bozuldu, bilirkişi kurulması kararlaştırıldı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'le helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen Emra Kara (38) hakkında Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Kemal Yavuz, bozma kararının yerinde olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara da tanık olarak dinlendi. Kara, ifadesinde "Ben kaza günü İsmail ile hiç görüşmedim" dedi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Emra Kara'nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğü öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

"Mahkeme, yeterli araştırma yapmadan bir hüküm kurdu, beraat kararı verdi. Biz bunun üzerine kararı istinaf ettik, Kayseri istinaf mahkemesi 8 ayrı gerekçeyle bu hükmün bozulmasına karar verdi ve mahkemeye iade etti. Mahkemesi de bununla ilgili yeniden bir bilirkişi raporu alınmasını yani bu ödemeli aramanın günde kaç kez yapılabileceği, ödemeli arama yapılması halinde iz bırakıp bırakamayacağını açık, net olarak bilirkişi raporuyla, teknik bir heyet tarafından 3 kişilik telekomünikasyonda uzman 3 kişilik bir kurul tarafından rapor alınmasıyla ilgili istinaf mahkemesinin bir bozma kararı var. Bu çerçevede yeniden inceleme yapılacak. Çünkü biz de yaptığımız harici araştırmalarda bu konuda ancak ödemeli arama halinde iz bırakabileceğini çünkü telesekreterin devreye girdiğini, o zaman telefon açılmasa da açılmış gibi HTS kayıtlarında iz bırakmasının mümkün olduğunu öğrendik ama ödemeli aramanın günde 3 kez yapılabileceği ve rahmetli gazeteci İsmail Güneş'i arayan Emra Kara'nın bu konuda, ödemeli arama yaptığıyla ilgili bir iddiası yok. Bir günde 16 kez arayacaksınız ve 16 kez aramaya rağmen 14 dakikaya kadar görüşme yapılmış olmasına rağmen ki HTS kayıtlarında bu böyle gösteriyor. Ödemeli arama yaptığını hiç söylemedi, görüştüğünü hiç söylemedi, hala da inkar etmekte. Dolayısıyla burada bir açık alanın olduğu, teknik verilerle açıklanmayan bir durum olduğu sabit. Günde ödemeli arama sayısı belli ve helikopterin düştüğü bilgisini alıyorlar, ulaşamadıklarını iddia ediyorlar, siz ödemeli olarak 14 kez arayacaksınız, hayatın olağan akışına aykırı. Kaldı ki zaten Emra Kara'nın hiçbir yerde 'Ben ödemeli arama yaptım' dediği söz konusu değil. Daha sonrasın sorulduğunda da ödemeli aramayla ilgili bir beyanı yok. Bu iz nasıl bırakılır? Demek ki bir görüşme yapılmış. Kendisi ya da bir başkası böyle bir görüşme yapmış olduğu anlaşılıyor, biz bunun netlik kazanmasını istiyoruz. Bu konudaki taleplerimizi bire bir Kayseri istinaf mahkemesi kabul etti, mahkeme de bu konuda yeniden bir detay araştırması yapacak."