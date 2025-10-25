Erzurum'da 32 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi anıldı

ERZURUM'un Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde 32 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 5'i çocuk, 33 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993'te 5'i çocuk 33 kişi, kahvehanede PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla öldürüldü. Olayın 32'nci yıl dönümünde katledilen 33 kişi, düzenlenen törenle anıldı. Mahalle girişindeki şehitlikte düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Akarsu, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Uğurlu, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, kurum amirleri Yavi halkı ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Yaşar Çapçı tüm şehitler için dua etti.

Törende konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bugün Yavi şehitlerimizi anmak üzere bu şehitlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bundan tam 32 yıl önce, beşi suçsuz ve günahsız çocuk olmak üzere toplam 33 vatandaşımız, hain PKK terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla köy kahvesinde taranarak şehit edilmişlerdir. Bu vesileyle başta Yavi şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Cenabıhak'tan rahmetiyle, merhametiyle muamele etmesini niyaz ediyorum. Hatırlayalım; 1993 yılında, 24 Mayıs 1993 tarihinde, Malatya'dan birliklerine sevk edilen 33 silahsız askerimiz de Bingöl-Elazığ kara yolunda şehit edilmişti. Yine 5 Temmuz 1993 tarihinde, bu kez Erzincan Başbağlar'da, 33 vatandaşımız aynı terör örgütü tarafından katledilmişti. Yavi'de 33 şehidimiz var. Bu '33' rakamının bir anlamı, bir gerekçesi var mı bilemiyorum ama her üç olayda da 33 askerimiz ve vatandaşımız Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Cenabıhak hepsine rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Acılı ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Bir daha da Cenabıhak ailelerimize, devletimize, milletimize böyle acılı ve kederli günler yaşatmasın" diye konuştu.

'O GECE YAVİ'NİN GÖĞÜ KARARDI'

Köy halkının akşam yemeklerini yedikten sonra çaylarını içmek için gittikleri köy kahvehanesinde asker kıyafeti giyinmiş teröristler tarafından katledildiklerini söyleyen Yavi Muhtarı Nurullah Tiryaki, "Bugün burada 25 Ekim 1993'ün karanlığında toprağa düşen masum canlarımızı anmak için toplandık. O gece Yavi'nin göğü karardı, rüzgarı bile susmuştu. Köy kahvesinden yükselen insan sesleri bir anda kurşun seslerine karıştı. ve bir köy, bir milletin yüreğine kazındı. O gece burada sadece insanlar ölmedi. Bir köyün çocukluğu, bir annenin duası, bir babanın emeği, bir kardeşin gülüşü sustu. Ama bilinsin ki Yavi ölmedi" dedi.

'TERÖR SON BULSUN'

Eşi Tahsin Polat'ın mezarı başında dua eden Songül Polat (63), "Ben 29 yaşındaydım, eşim de 33 yaşındaydı şehit olurken. 6 çocuğumun en büyüğü 12, en küçüğü 1 yaşındaydı. Duygumuz, düşüncemiz her şeyimiz eşimle beraber gitti ama çocuklar için ayaktayım. Tabi ki terör son bulsun. Allah onları kahretsin hiçbir zaman onlar bir yere varmasın. Bizim canımız gitti, başkasının gitmesin" diye konuştu.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, törenin sonunda Kuran okuyan şehit yakınlarına başsağlığı dileyerek mezarlara karanfil bıraktı.