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Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü

Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
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Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisinde seyir halindeyken alev alan lüks spor otomobil, sürücünün aracı emniyet şeridine çekmesinin ardından kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ankara Çevre Yolu'nda seyir halindeki lüks spor otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün emniyet şeridine çektiği otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Olay, öğle saatlerinde Ankara Çevre Yolu Bağlum mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 PVR 87 plakalı lüks spor otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobili saran alevlere tazyikli suyla müdahale ederek yangını söndürdü.

LÜKS OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle lüks spor otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKenan Aslan:

Allah aşkına yanacak ne kalmış ki söndürmüş itfaiye ekipleri?

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